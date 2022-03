Aliaksandr Yasinski je fenomenální akordeonista. Skladatel filmové hudby. Laureát a vítěz národních a mezinárodních soutěží. Hraje a experimentuje s různými styly a žánry. Naposledy ho mohli lidé slyšet v Sokolově při vzpomínkové akci na Václava Havla.

Alexandr je z této situace nešťastný. „Je to katastrofa a tragédie. I přes to, kdyby se válka zastavila teď, tak to bude mít nedozírné důsledky a Ukrajina se z tohoto vpádu bude vzpamatovávat velmi dlouho. Je to moc špatné, co se nyní děje,“ říká.

Běloruský umělec kritizuje režim jedné hlavy. „Myslím si, že jejich problém je v tom, že nedokážou pochopit, že se lidé mohou sami horizontálně organizovat, a že můžou žít komunitně a mezi sebou se normálně domlouvat. Myslím si, že tito agresoři žijí pořád v tom sovětském myšlení, jakoby zaspali dobu. Mají dojem, že lidé potřebují mít vůdce, považují lid za nějaké stádo blbečků, kteří neví co a jak. Pokud člověk nemá brzdu a je dlouho u moci, tak přestává mít limity a jak vidíme, je k nezastavení,“ vysvětluje.

Proto chtěl vyzkoušet, jaké to je žít v cizině, nakonec tu zůstal. „Poznal jsem, že Česko je otevřené pro celou Evropu. Líbilo se mi tady také to, že jako muzikant tu mohu lépe dýchat a vyvíjet se. Když jsem přijel do České republiky, tak jsem také cítil větší respekt vůči člověku, což je opravdu příjemný pocit. U nás to vždy bylo tak, že jsme museli být vděční systému za to, že jsme studenty, že jsme ubytovaní na kolejích, za to že máme stipendium a podobně. Tady jsem cítil, že člověk je prostě respektován a priori,“ uvádí s tím, že je vděčný za možnost žit u nás. „Jsem vděčný Čechům, že jsem přijímaný, a že tu mohu být v podstatě jako rovný člověk. Nevzpomínám si, že bych někdy cítil nějakou šikanu nebo utlačovanost. Párkrát jsem musel absolvovat akorát různé komplikace na úřadech, když jsem žádal o povolení k pobytu, ale dalo se to překonat,“ popisuje.

Aliaxandr chápe sankce vůči Rusku a Bělorusku, cítí ale soucit k lidem, kteří chtějí uprchnout před režimem a nyní už nemají žádnou možnost začít život v Česku. „Česká vláda zakázala vystavení víza pro Rusy a Bělorusy, což je na jednu stranu pochopitelné, že je to součástí sankcí, na druhou stranu víte, kolik máme v Bělorusku lidí, kteří by rádi utekli z toho režimu do Evropy? V Rusku je to podobné, ale o tom nebudu mluvit, protože tam přesně nevím, jaká je situace. V Bělorusku ale vím, že poslední dva roky režimu po volbách, které byly v roce 2020, se tu vypaluje jakákoliv nezávislá společnost nebo jiné názory. Například můj kamarád, který se kvůli komplikacím dostal do Ruska a měl zažádané vízum do Česka, tak nyní má kvůli sankcím zákaz, i když podal žádost ještě před válkou. Zvolil tak odlet do Turecka do Ankary, kde bude začínat život úplně od nuly. Takových osudů je bohužel hodně,“ doplňuje.

O svůj názor se podělil Taras Volosčuk, který je také z Běloruska. Taras je také výborným umělcem a muzikantem. V Kyjevě bydlel od dvou týdnů života. V roce 1999 se s maminkou usadil v České republice, kde také dodnes působí. „Chtěl bych upozornit na úplně jinou věc, a to na ruskou společnost a ten velký rozdíl, který existuje mezi demokracií a mezi Putinským systémem. Pro mě je demokracie základní podstatou. V Rusku se bohužel za dlouhou dobu nic nezměnilo, protože fenomén Bolševika je založen na tom, že musíte patřit k většině. Jakmile vybočujete a vyjadřujete svůj názor nebo máte chuť něco dělat pro společnost, tak v tomto režimu pro systém nic neznamenáte. Je toho moc. Například zkorumpované volby. Takové věci se dějí a nemusíme chodit daleko, když budu například jmenovat Jelzina a jiné,“ sděluje.

Putin měl obrovskou moc už v devadesátých letech. „Putin je v podstatě KGB a všechny kriminální struktury Ruska. Putin dovedl celé Rusko k civilizační katastrofě. O těchto skutečnostech už psali spisovatelé, básníci, filozofové v 18. a 19. století. Je mi líto těch lidí, kteří jsou dobří a nemohou se projevit kvůli ruské diktatuře,“ dodává Taras.

I přes to, že vstupné bylo dobrovolné, vybralo se na konto Charity ČR 10 500 korun, které poputují na zbraně a potřebné věci pro lidi z Ukrajiny,“ uzavírá za pořádající farní charitu Jan Sebján.