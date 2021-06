V Údolí mlýnků v Jáchymově přibyl nový exponát. Vyrobili ho a na místo dopravili klienti sociálně terapeutických dílen Denního centra Mateřídouška Chodov.

Na mlýnku pracovali společně od dubna. | Foto: DC Mateřídouška

V době dlouhé a vleklé koronavirové pandemie hledali v Mateřídoušce nápad, jak klienty motivovat. “Výroba betlému se neujala a pak přišel kolega s tím, že by mohli vyrobit mlýnek do jáchymovského údolí. Pro to se klienti doslova nadchli,” s potěšením konstatovala Věra Bráborcová, ředitelka Mateřídoušky. Mlýnek vyráběli od dubna letošního roku, všechno na něm je ruční práce, kterou vychovatelé rozvrhli tak, aby se mohli zapojit všichni. “Konečný výtvor byl opravdu hodně pracný a je opatřený logem Mateřídoušky,” poznamenala ředitelka.