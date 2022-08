Před Městskou tržnicí v Karlových Varech se v pátek 26. srpna konaly poslední letošní prázdninové Farmářské trhy. I když se všeobecně říká, že za regionální potraviny si člověk oproti hypermarketům musí připlatit - obzvláště v dnešní kritické době, ne vždy to je pravidlem. A prodejci na karlovarských Farmářských trzích jsou toho důkazem. Například drůbež a vejce tu zákazník sežene třeba i levněji než v obchodních řetězcích.

"Vajíčka M prodává firma františkolázeňská Zephyra za 3,50, velikost L za 4 koruny. A kuřecí prsa jsem u nich koupila jeden kilogram za 179. Kuře pak mívají za 104 korun za kilo. Dnešní ceny v obchodech jsou šílené. Kuřecí prsa běžně stojí 229 korun, v akci bývají za 169 korun. Ale ta kvalita. To se nedá prostě srovnávat," komentovala pravidelná návštěvnice Farmářských trhů Karlovaračka paní Kamila.

"Nebudu jmenovat hypermarket, kde jsem naposledy kupovala kuřecí prsa v akci. Že mi na pánvi prská hovězí zadní, protože je napíchané vodou, už jsem si zvykla. Ale poprvé v životě mi prskaly kuřecí řízky. V tom stejném řetězci jsem nedávno kupovala celé kuře. A když jsem ho pekla, nemusela jsem přidat ani kapku vodu, kolik jí tam bylo. Takže jsem si prostě za desítky korun koupila vodu, kterou tu kuře napíchali. Není to k vzteku? Co to je za dobu, že se takhle běžně šidí lidé, kteří šetří každou korunu?" svěřila se Karlovaračka.

Trávníky ve Varech někde téměř zmizely. Sucho stojí město miliony korun

Hypermarketům se snaží konkurovat i uzenář Antonín Visingr z Rudné. "Jak to děláme, že máme podobné ceny jako v řetězcích? Nemáme žádné prostředníky, naše výrobky si prodáváme sami, takže zákazník nemusí zaplatit těch několik marží, který si každý k produktu přidá. Oproti řetězcům máme i jednu velkou výhodu - za podobné ceny prodáváme lepší kvalitu, protože naše výrobky obsahují více masa," poznamenal podnikatel a dodal: "Dnešní doba je zlá. Ten, kdo v této branži začíná, to neustojí."

Také zeleninu a ovoce, a přitom přímo od pěstitelů, koupí zájemci na trzích výhodně. Květák tu byl třeba k dostání za 25 korun, brambory přímo z pole za 15 korun za kilogram. "Snažíme se udržet, ale je to těžká obživa. Ledacos jsem zlevnil, abych to nevezl zpátky. Navíc bylo letos velké sucho, což mělo dopad na téměř celý náš sortiment," uzavřel pěstitel zeleniny Ondřej Procházka z Litoměřicka.