Šunka, jejíž expirace končí 6. července a která byla v naprosto neporušeném plastovém obalu, byla plná hemžících se bílých červů o velikosti přibližně jednoho centimetru. Zákazník kontaktoval redakci Karlovarského deníku a ta se ihned obrátila na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI).

Inspektoři v úterý neprodleně provedli v Globusu v Jenišově u Karlových Varů velkou kontrolu. „Zjistili jsme, že uvedená šarže této šunky je už vyprodaná. Jiný zákazník s tímto problémem se doposud neobjevil. U dalších šarží stejného výrobku nebylo zjištěno žádné pochybení,“ reagoval včera mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

„Teoreticky mohlo dojít k pochybení kdekoliv během distribučního řetězce, od výroby, dopravy, prodeje až po spotřebitele,“ pokračoval mluvčí inspekce.

Ta přesto považuje případ za velmi zásadní zjištění a předává ho Státní veterinární správě, která tak může u výrobce, firmy LE & CO, provést cílenou kontrolu. Ta řekne, zda nedochází u výrobce k systémovému selhání.

Manažer jenišovského Globusu Martin Proška se k tomu nechtěl vyjadřovat.

Ve firmě LE & CO byli sdílnější. Jakékoliv pochybení ale z jejich strany odmítají. „Nedokáži si vysvětlit, jak by se to mohlo stát, protože pak by červi museli přežít v prostředí bez vzduchu, i inertní atmosféře. To je prostě nesmysl,“ uvedla Jana Charvátová.

Ta vysvětlila, že do každého takového balíčku šunky se pouští plyn a vše podléhá pečlivé kontrole. „Tato šunka se vyrábí v množství několika tun a žádnou reklamaci jsme nezaznamenali,“ dodala Charvátová.