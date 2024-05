Takzvaný Obrok, jedinečné setkání pro rovery a rangers, tedy putující skauty, z celé České republiky, plný kulturních a sportovních zážitků se koná ve Valči od 29. května do 2. června v zámeckém areálu. Budou to dny nabité programem, které účastníci tráví v jednom velkém areálu.

Skauti na jihu Moravy. Ilustrační foto. | Foto: se souhlasem Kláry Smejkal

"Během nich dostávají prostor pro seberozvoj, ale taky kulturní nebo sportovní zážitky. Poznávají nové lidi, účastní se přednášek a debat se zajímavými osobnostmi, zkoušejí si nové sporty. Získávají také kontakty, vzdělávají se nebo třeba chodí na koncerty, zpívají s kytarou u táboráku a hrají si," vysvětlují organizátoři.

Nezbytnou součástí Obroku je i služba, při které se všichni podílejí na pomoci v místě konání akce, a dostávají tak roverskému heslu „Sloužím“. Volitelné je pak putování, které se odehrává ještě před samotnou akcí. "Skupinka účastníků se sejde ve předem určeném městě s dalšími účastníky a od organizátorů dostanou tipy na místa k přespání, kde mohou strávit noc. Podle svého pak takto doputují až na místo Obroku. Díky této aktivitě dostanou super možnost se potkat blíže s dalšími rovery a rangers," dodávají organizátoři.

Návštěvní den se uskuteční v sobotu 1. června od 9 do 18 hodin. Na návštěvní den se není třeba dopředu nijak přihlašovat. Registrace proběhne až na místě u brány do areálu. Tam se také platí poplatek 200 korun, díky kterému mají účastníci přístup nejen do areálu Obroku. Obdrží i mapku areálu Obroku, jeho okolí a letáček s informacemi, co vše mohou zažít.