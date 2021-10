Žádná významná rekonstrukce Státního zámku ve Valči, který zásadně poničil požár v roce 1976, se zatím bohužel neplánuje. Ačkoliv je právě tento objekt součástí projektu Restart, nepočítá se stále s uvolněním finančních prostředků na obnovu samotné budovy zámku, která je tolik důležitá. I tak ale místní správa nezahálí a dál se snaží památkový areál co nejvíce pro návštěvníky zpříjemnit.

Velkým počinem tak bude i nové návštěvnické centrum. To se v současné době nachází v malé kavárně Prádelna, která stojí v zámeckém parku. "Prádelna, která funguje jako prodejna vstupenek, turistických známek, kavárna, v níž jsou i toalety pro návštěvníky, to už kapacitně nezvládá. V současné době tak projektujeme nové návštěvnické centrum, které bude sídlit v kovárně. Zde by měl být i dostatečný počet toalet pro potřeby všech větších kulturních akcí, které se u nás konají," uvedl valečský kastelán Tomáš Petr. Do jara by chtěla mít správa zámku na tuto akci stavební povolení.

Zatímco s velkou rekonstrukcí zámku se nepočítá, v současnosti se také ale připravuje projekt na opravu severovýchodní věže. "Poslední majitelé ji zde měli jako romantickou věž s vyhlídkou. My na to chceme navázat a věž chceme zpřístupnit jako rozhlednu. Její stav po požáru není tak katastrofický, je tu spousta věcí, které se dají ještě opravit," konstatoval kastelán.

V nejbližších dnech bude také podepsána smlouvu na dlouho očekávanou rekonstrukci historického skleníku, který má sloužit nejen pro pěstování květin, ale také je nová zámecká restaurace. Pokračují také práce na obnově někdejšího teatrónu, který by měl sloužit ke kulturním účelům.

Co se týče návštěvnosti, letošní rok nebyl pro valečský areál nikterak výjimečný. "Jsme na tom stejně asi jako vloni. Loňský rok byl ale nakonec s ohledem na pandemii, která provoz památek značně omezila, poměrně úspěšný. Ten letošní žádnou extra návštěvnost nepřinesl. Je to asi tím, že lidi byli vloni hodně natěšení, když dlouhou dobu nikam nemohli. Letos se jim se už s rouškami nikam nechce. Zaregistrovali jsme, že do zámeckého parku chodilo ale hodně lidí," konstatoval valečský kastelán.

Zámek má od letošního léta novou expozici zachráněných historických fresek ze zaniklého kostela svatého Wolfganga v někdejším městě Doupově. Od loňska je tu k vidění také expozice originálních soch Matyáše Brauna v novém lapidáriu. "O co je více zájem? Lidé chodí spíše do zámku než do lapidária. Je to asi tím, že si už nemohou kupovat kombinované vstupné, a tak si raději zaplatí za prohlídku zámku včetně prohlídky expozice fresek než za lapidárium," dodal Petr.