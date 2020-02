Od narození trpí těžkým mentálním postižením, dětskou mozkovou obrnou a psychotronickým syndromem. Nyní se u ní řeší i problematika autismu a začala mít také epileptické záchvaty. Přesto její rodina bere všechno s pokorou a snaží se žít ´normální´ život. A k tomu patří i výlety s rodičia dvěma brášky. Na ty ale Vandička nemůže a vždy s ní musí zůstat jeden z rodiny doma. Nemuselo by to ale už tak být. Řešením je speciální tandemové kolo s vozíkem vepředu. Právě proto vznikla veřejná sbírka Kolo pro Vandičku.

„Od narození to byla nádherná, okatá brunetka, získala si všechny svou vnitřní krásou,“ říká maminka Jana Valíčková. Život ale rodinu postavil před těžkou zkoušku. „Roky s tím bojujeme, snažíme se o možné, ale i nemožné. Nemoc změnila život celé rodiny. Ze začátku to byla rána. Nechcete tomu uvěřit. Říkáte si, proč zrovna my. Ten, kdo to nezažil, neví, o čem mluvím. Teď bereme situaci pozitivněji, s pokorou. Díváme se na svět jinýma očima, “ uvádí maminka. Vanda je pro všechny sluníčko, a i když nemluví, její nejbližší vědí, co si myslí, co cítí a prožívá. Nejdůležitější je to, že rodinu tato situace nerozdělila. Naopak, semkla ji a chce trávit čas spolu. Třeba právě na výletech, které na kolech rádi podnikají. Těchto akcí by se mohla účastnit i Vandička, kdyby měla speciální kolo, které stojí sto tisíc korun. „Potřebuje ho hlavně kvůli epileptickým záchvatům. Když bude sedět na kole přede mnou, budu ji mít pod kontrolou,“ vysvětluje maminka. Dárci mohou přispět prostřednictvím webové stránky nadace Znesnaze21, pod kterou je veřejná sbírka vedena, nebo přímo na konto 2109426311/2700.