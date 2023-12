Výroba domácích sezónních věnců, ať už adventních, dušičkových či velikonočních, začíná být velkou tradicí českých domácností. Není na tom opravdu nic těžkého a navíc můžete ušetřit stovky korun. A to obzvláště, pokud si věnec vyrobíte z trvanlivého materiálu, který je mnohdy od toho přírodního téměř k nerozeznání. A pokud jste trochu více šikovnější, máte času nazbyt a trochu té fantazie, můžete si výrobou věnců pro ostatní dokonce přivydělat i nějakou korunu. Důkazem toho je teprve pětadvacetiletá Michaela Pichrtová z Ostrova, pro kterou je výroba věnců velkou zábavou a letos je poprvé začala prodávat, a to nejen konkrétním zájemcům na objednávku, ale třeba i na trzích.

„Začalo to letos výrobou podzimního věnce. Stal se z toho koníček, který nijak nesouvisí s mou profesí. Člověk u toho vypne hlavu a může relaxovat. Nedělám jen klasické adventní věnce se svícemi, ale spíše závěsné dekorativní, fantazii se meze nekladou. Jako dekoraci tak používám i různé ozdoby na vánoční stromeček, baňky, brusle nebo například soby. Přidávám i mašličky, buď je kupuji hotové a nebo si je sama vážu,“ říká Míša Pichrtová, která si zřídila i vlastní facebookovou skupinu Kouzelné věnce.

Jako základ používá kruhové korpusy, především ratanové. Ty jsou vhodné právě pro závěsnou dekoraci. „Volím barevné varianty bílé, růžové a hnědé. Korpusy si kupuji, ale myslím, že se najdou šikulové, kteří by si je dokázali například z vrbového proutí sami uplést,“ pokračuje.

I když mnoho lidí volí raději přírodní materiál, a to i chvojí – například z túje, které slouží jako základ adventního věnce se svícemi, ona je příznivkyní umělého. „I takové totiž vypadá jako přírodní a věnec vám pak vydrží dlouhou dobu. Na podklad pak přidávám jednotlivou dekoraci, a ta už je přírodní. K jejímu připevnění používám tavicí pistoli. Volím to, co najdu v přírodě, jako jsou šišky, žaludy, vlašské ořechy, šípky nebo plody pámelníku. Krásné je také sušené ovoce – jablíčka nebo plátky pomeranče. Musí jít o prvky, které jsou trvanlivé. Pokud si chceme věnec vyrobit sami, musíme s tím ale počítat měsíce dopředu a včas plody v přírodě nasbírat.,“ zdůrazňuje Míša Pichrtová.

Radí, že mnoho dekoračního materiálu lze výhodně pořídit na internetu, e-shopy nabízejí jak umělé chvojí, tak i jednotlivé ozdoby za poměrně výhodné ceny. A pokud vám už nezbývá čas, určitě mnoho věcí seženete i v obyčejném květinářství či hobbymarketu.

„Když mám věnec nazdobený, ještě ho přestříkám lakem na vlasy a umělým sněhem ve spreji,“ dodává Ostrovačka, která ještě stále bere objednávky na vánoční věnce. Ty nejlevnější nabízí za čtyři sta korun.