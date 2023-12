Na letošní adventní a vánoční čas je na Karlovarsku připravena řada akcí. Letošní advent začal v neděli 3. prosince v Karlových Varech a dalších obcích rozsvícením stromečku. A na Mlýnské kolonádě zahájily už tradiční vánoční trhy, které skončí 26. prosince. Během nich se uskuteční mnoho kulturních akcí. Tahákem určitě budou populární zpěvačky, jako například Jitka Zelenková nebo Petra Janů. Jádro kulturního programu tvoří pěvecké sbory základních i uměleckých škol.

Česko zpívá koledy v Kyselce v roce 2022. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jana Kopecká

V úterý 5. prosince na Mlýnskou kolonádu dorazí krampusáci na Mikulášskou. „Nepůjde sice o drsné krampusáky z Německa, ale o regionální, ale i tak slibujeme velkou podívanou s vydařenými typickými krampusáckými maskami,“ uvedl Jan Kupčík z České umělecké agentury, která má program adventu v Karlových Varech na starosti.

Součástí vánočních akcí bude 13. prosince i tradiční akce Deníku Česko zpívá koledy. V Karlových Varech se jí pro letošek ujala Základní umělecká škola Antonína Dvořáka. Koledy na vánočních trzích pro Deník zazpívají děti pod vedením Heleny Tašnerové.

Teplo ve Varech radikálně podraží, Ostrov patří k nejlevnějším v republice

I v Kyselce na Karlovarsku se uskuteční mnoho akcí, ale jedna bude mimořádná. „Vymysleli jsme totiž takovou adventní hru na dvacet čtyři dnů. Každý den se v jiném domě rozsvítí jedno okno. Jako první se rozsvítí v radošovském kostele, kde symbolicky na starý zvon zazvoní herečka Sylva Koblížková známá jako představitelka Uzlinky z Pelíšků. Poté, co zahájíme tuto adventní hru, se přesuneme do kina, kde budeme promítat Pelíšky,“ sdělil starosta Aleš Labík s tím, že na zahájení do Kyselky přijede herečka i se svým manželem, hercem Jiřím Maryškou.

V Božím daru už také začala fungovat Ježíškova vánoční pošta. Do Ježíškovy speciální poštovní schránky může každý dětský i dospělý návštěvník během celého roku vkládat svá přání. V prosinci pak přání rozešle Ježíšek adresátům. Každý rok se na nich objevuje nové speciální vánoční razítko. Letošním jeho motivem je vznášející se anděl, který drží stuhu s nápisem Boží Dar. V místním infocentru razítkují pracovnice dopisy nejen z celé České republiky, ale prakticky ze všech koutů světa.