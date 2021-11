"Ten pochází od soukromého dárce ze zahrady v Čechově ulici. Je to statný patnáctimetrový stříbrný smrk," uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Smrk pokáceli v pondělí zaměstnanci Správy lázeňských parků, kteří ho následně instalovali před Thermal. Strom zatím není nazdobený.

Jak to bude s jeho rozsvícením, zda tomu bude přihlížet široká veřejnost, a nebo k tomu dojde kvůli znovu sílící epidemii pouze on - line formou stejně jako vloni, si čtenáři Deníku přečtou zítra. Dozví se také, jak to bude vůbec s letošními vánočními trhy.