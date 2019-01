Karlovy Vary – Dva nákladní automobily sváží každý den vyhozené vánoční stromečky z celých Karlových Varů. Jeden ze symbolů Vánoc se odváží na kompostárnu a zahradu městské Správy lázeňských parků, která je dále zpracovává.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

„Vánoční stromečky nepatří do popelnic a lidé s nimi nemusí ani nic dělat. Stačí pouze, když je odstrojené položí vedle popelnic a my si je už odtud odvezeme,“ říká Miroslav Kučera, ředitel Správy lázeňských parků Karlovy Vary.

Podle jeho dalších slov budu pravidelné svozové linky vyjíždět zhruba do 20. ledna. Ani pak ale nezůstanou vyhozené stromečky u popelnic dlouho ležet. „Jezdíme každý den po městě, a i když už to nejsou prioritně určená svozová auta na stromečky, tak je sbíráme i v dalších dnech, tak aby bylo město čisté,“ doplňuje ředitel. Posbírané vánoční stromečky jsou štěpkovány a používány během celého roku do lázeňských parků ke keřům a stromkům.

„Každoročně spotřebujeme obrovské množství takzvaného mulče, takže jsme rádi za každý stromek. Rozhodně nám vánoční stromky poslouží, jsou ekologicky zlikvidovány a štěpky vracíme zpět do přírody,“ dodal Miroslav Kučera.