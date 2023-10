„Bohužel se u nás vapování stalo velkým problémem. Dochází k tomu na toaletách a pokud hříšníka přistihneme, dostane ředitelskou důtku,“ říká ředitelka karlovarské Základní školy Truhlářská ve Staré Roli Jana Krausová.

Právě na této škole došlo od loňského roku k rapidnímu nárůstu. „Vloni jsme za vapování rozdali šest ředitelských důtek, a za letošek, a to ještě nemáme za sebou ani dva měsíce, už je to dvanáct případů. Když se podrobně podíváme na hříšníky, jde v podstatě jen o dívky,“ konstatuje ředitelka školy.

Na starorolské škole zatím vapují jen starší ročníky, jde o žáky osmých a devátých tříd, to na Základní škole Dukelských hrdinů přistihli na záchodě s vapem i žákyni páté třídy. „Problém je v dostupnosti, protože tyto produkty dětem běžně prodají asijští obchodníci. To už by měl z oficiálních míst někdo začít řešit. Další potíž je v atraktivnosti, náhražky cigaret jsou hezky barevné a voňavé. Třetím problémem je fakt, že od klasických cigaret nejdou až tolik cítit, i když, kdo ví, o co jde, tak to pozná. A děti, které to na záchodech cítí a patří k těm, které si to nenechají pro sebe, nás na to upozorní,“ vysvětluje ředitelka Krausová.

Pozitivní zprávou je, že pokud je žák přistižen a je potrestán ředitelskou důtkou, si už propříště vapování na záchodech základní školy rozmyslí. „Nárůst je velký a vnímám to jako velké riziko. Ve světě se už to řeší. Posledním varovným příkladem je aktuálně příběh dvanáctileté dívky ze zahraničí, která měla astma a kvůli vapování málem zemřela. Tento příběh chci sdílet jako jedno velké upozornění, ona sama před vapováním děti odrazuje,“ dodává ředitelka starorolské školy.

Na Základní škole Dukelských hrdinů vloni přistihli jedno dítě na toaletě, letos to jsou už tři. „Ve všech případech jde o děvčata, kluky jsme zatím při činu nechytli. Nejmladší hříšnicí byla žákyně páté třídy, ale všeobecně jde o problém druhého stupně,“ poznamenává ředitelka školy v centru města Eva Doušová.

Jak upozorňuje, postih za kouření je podle osnov dvojka z chování. „Trest řešíme individuálně případ od případu. Pokud vedle vapování má žák ještě další kázeňské problémy, ředitelská důtka je málo,“ doplňuje ředitelka Doušová, která stejně jako její kolegyně ze Staré Role vidí také velký problém v dostupnosti a atraktivnosti těchto voňavých alternativ kouření.

To lepší situace je v Ostrově. „Vloni jsme měli za celý rok dva případy, letos naštěstí ještě ani jeden, a já doufám, že se tento nešvar u nás nerozjede,“ uzavírá ředitel Základní školy Myslbekova Martin Fous.