Více než povodně může podle meteorologů v regionu napáchat škody silný vítr. A to po celém území.

Přestože není Karlovarský kraj podle meteorologů zařazen do rizikového pásma, v němž hrozí množství srážek a povodně, je podle hejtmanství na místě zvýšená opatrnost. "Problémem by mohl být silný vítr v pátek a v sobotu, a to v údolí i na horách," uvedl Petr Kulhánek (KOA, STAN), hejtman Karlovarského kraje. Ten se dnes v podvečer účastnil s dalšími hejtmany jednání po varovné předpovědi meteorologů před extrémně vydatnými dešti a povodněmi s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) a ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN).

"Pro Karlovarský kraj je prognóza počasí příznivější než pro zbytek republiky. Po komunikaci s Hasičským záchranným sborem a Českým hydrometeorologickým ústavem bychom neměli mít problémy s vodou, ale se silným větrem," uvedl hejtman Kulhánek. Dodal, že všechny složky Integrovaného záchranného systému Karlovarského kraje jsou připraveny operativně reagovat na vzniklou situaci.