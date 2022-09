Lázeňské město Karlovy Vary o tomto víkendu, tedy ve dnech 9. a 10. září, hostí už 7. ročník festivalu Vary Září. Zatímco předešlé dva roky ohrožovala koronavirová pandemie, letos se řeší rostoucí ceny energií. I když je akce Vary Září především o světlech, organizátor, kterým je město Karlovy Vary, vůbec nepochybovalo o tom, že by se festival konat neměl.

"Jsou to dva večery po třech hodinách a jde o technologie, které nejsou energetické náročné. Ani videomappingy, které se během festivalu používají, nemají na spotřebu energie velké nároky. Abych se přiznal, vůbec jsme nepřemýšleli o tom, že by se Vary Září letos neuskutečnily, nebyl důvod o tom uvažovat. Naopak jsme chtěli lidi pobavit v těchto těžkých dobách," komentuje festival ředitel Infocentra Karlovy Vary Josef Dlohoš.

Sedmý ročník festivalu začíná tradičně už v pátek a pokračuje v sobotu. V oba dva dny se známé karlovarské objekty nasvítí poprvé ve 21 hodin, konec akce je vždy o půlnoci. Letošním tématem je svobodné snění, protože svoboda je klíčová věc pro jakoukoli tvorbu.

Lidé se tentokrát mohou těšit na devět zastávek, na jedné z nich se podílejí i karlovarské základní školy. Tou jsou Lampiony Varů, které budou k vidění u Alžbětiných lázních. "První světla objeví lidé ve Smetanových sadech, kde si mohou vyrobit originální lucernu, kterou si odnesou domů nebo ji zapojí do landartové instalace od žáků karlovarských škol," informuje Pavlína Kyselová, projektová manažerka infocentra.

Před Thermalem vznikne zóna, kde umělecké kreativní studio Multilab představí během pátečního i sobotního večera show složenou z originální živé videoprojekce na vzrostlý kaštan u hotelu Thermal a textilie uvnitř i vně stage. "Pódium bude usazené pod mohutný kaštan, součástí projektu bude i světelná instalace PROMETHEUS 4.0 výtvarníka Lukáše Kellnera, která ztělesňuje pomocí třímetrové vysoké světelné sochy takzvané digitální ohniště. To bude doplněno umělým dýmem a podkresovým praskáním," pokračuje Kyselová.

Jak doplňuje, iluzivní zasněná instalace Second Litany od Borise Vitázka se ocitne přímo v jámě lvové, a to v proluce po bývalé centrále Policie České republiky v ulici I. P. Pavlova. "Instalace Pavly Beranové pak promění Dvořákovy sady v zahradu, kde se setkají přes dvě desítky svítících ptáků z různých končin. Ti rozzáří park a spolu se světlem přinesou slova o svobodě. To vše za hudebního doprovodu od skladatelky Vladivojny La Chia," láká projektová manažerka.

Vloni po prostranství před Mlýnskou kolonádou pluli obří nafukovací mořští tvorové. Letos tato kolonáda poskytne úplně jiný zážitek. "Němečtí Raumzeitpiraten představí svoji vrcholnou instalaci Octopus Garden. Jejich hravá udělátka nejrůznějších tvarů a schopností zajistí zábavnou hru světla a stínu. Středobodem festivalu bude ovšem bezesporu letos Zámecká věž. Ta bude totiž oblečena do stylového světelného kabátu s hudebním doprovodem Karlovarského symfonického orchestru, a to v době od 21.30 a 22.30 hodin," uvádí Kyselová.

Videomapping se tentokrát promítne na budově Spořitelny a postará se o něj ukrajinská umělkyně Svitlana Reinish. Grandhotel Pupp se letos promění v bubbles a v Sadech Karla IV. se představí japonský mistr světelného umění Yasuhiro Chida, který tu bude imitovat hvězdnou oblohu.

Ten, kdo ovládá moderní aplikace a chce se na Vary Září řádně orientovat, může letos využívat novinku, kterým je chytrý průvodce SmartGuide. Ten je ke stažení pomocí QR kódu na programu akce.