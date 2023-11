V areálu KV Areny už jeden venkovní bazén je. Jenomže jeho rozměry neodpovídají normám pro konání závodů.

Vary chtějí další bazén. Má být součástí venkovního areálu Bazénového centra | Video: Kopecká Jana

Krajské město Karlovy Vary se chystá na výstavbu dalšího bazénu. Ten se má stavět ve venkovním areálu bazénového centra, které je součástí sportovního areálu KV Areny, kde už jeden bazén pod širým nebem ale je. Tato úplná novinka zazněla na jednání posledního karlovarského zastupitelstva, které se konalo ve středu 8. listopadu. Na záležitost se dotazovali opoziční zastupitelé, které zajímalo zadání studie na nový venkovní bazén, o kterém veřejnost neměla do této chvíle vůbec žádné informace.

„Tento záměr se začal řešit proto, že vytíženost stávajícího bazénu je během letních měsíců, které jsou stále teplejší, velmi značná, a bazén tak nápor lidí nestíhá,“ vysvětloval náměstek Miroslav Vaněk (Karlovaráci), který má na starosti správu městského majetku.

Zdroj: Kopecká Jana

„Navíc se na nás v souvislosti s tím obrátily sportovní kluby, že nemohou v Karlových Varech podnikat žádné oficiální závody, protože na území města nemá žádný bazén 25 metrů. Tato délka je pro konání závodů podmínkou,“ pokračoval Vaněk.

Dodal, že vedení města se s touto věcí už obrátilo na Národní sportovní agenturu (NSA), zda by nemohla být Karlovým Varům s výstavbou nového venkovního bazénu nápomocna. „A dostali jsme odpověď, že NSA bude vyhlašovat dotační program právě na takové bazény a že by příspěvek mohl dosáhnout až 80 procent celkových nákladů. My bychom proto této příležitosti rádi využili,“ uzavřel náměstek Vaněk s tím, že možnosti jsou ve venkovním areálu bazénového centra dvě. Buď by se postavil klasický pětadvacetimetrový bazén, a nebo rovnou dvakrát tak dlouhý.

Podle mluvčího magistrátu Jana Kopála by případná dotace ve výši 80 procent celkových nákladů měla pokrýt i výdaje na projektovou dokumentaci. „Město v současné době zadalo zpracování studie pro ověření, zda je možné bazén do areálu KV Areny umístit. Kolik bude stavba bazénu stát, to vyplyne z projektu, ale předpokládáme řádově desítky milionů. Pokud by město se žádostí o dotaci neuspělo, projekt realizovat nebude, ale pokud ano, byl by velice žádaným doplněním nabídky sportovních a volnočasových aktivit pro širokou veřejnost i sportovní kluby,“ dodal mluvčí radnice.

Bazénové centrum bylo dokončeno v roce 2012 a jednalo se o třetí objekt v rámci multifunkčního centra KV Arena. Už tehdy se řešilo, zda délka venkovního bazénu nemá být 25 metrů. Pak ale převládl názor, že venkovní areál má především sloužit široké amatérské veřejnosti a ne přednostně sportovcům.