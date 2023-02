"Nadešel čas na takovou směnu, která je logická a výhodná pro obě strany. Karlovaráci využívají pozemky policie, a naopak policisté zase ty městské," uvedl náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci).

Jak dodal, tratit by na směně neměla totiž ani jedna strana. "Znalec ohodnotil cenu obou areálu na stejnou částku," poznamenal s tím, že k návrhu na směnu se musí vyjádřit ministerstvo vnitra, pod nějž policie spadá.

Areál Rudé hvězdy potřeboval nutně investici už v době, kdy se začala řešit jeho modernizace, tedy před více než 10 lety. Nyní je jeho stav ještě horší. Zásadní investice do něj nyní ale nejsou kvůli nedostatku financí v městské pokladně prioritou. "Rudou hvězdu využívá řada sportovních klubů. Naší představou je, že využití by mohlo být mnohem větší. Není vyloučené, že by si sportovci mohli vzít areál od města, až ho od policie vymění, do výpůjčky," uzavřel náměstek Vaněk.