Nedávno opravená terasa je v současné době uzavřená, protože se na ní uvolňují dlaždice.

Mlýnská kolonáda je jednou ze čtyř kolonád Karlových Varů a v současnosti také největší. | Foto: Mária Cibová

Velké plány má vedení karlovarské radnice s terasou na Mlýnské kolonádě. Je po rekonstrukci, která byla dokončena před dvěma lety, a přímo vybízí k tomu, aby sloužila návštěvníkům a bylo tam posezení. V současné době je ovšem terasa pro možné zájemce uzavřena a radnice řeší systém jejího zpřístupnění. Vloni vedení města vstup na terasy povolilo za uhrazení poplatku, což veřejnost dosti pobouřilo.

„Počítáme, že terasu nad Mlýnskou kolonádou zpřístupníme od léta. Rádi bychom tam udělali kavárnu. Vzhledem k tomu, že jsme na rekonstrukci Mlýnské kolonády ale čerpali dotaci, nemůžeme prostory využívat komerčně, a tím je i kavárna. Alternativou je, že by její provoz měla na starosti přímo Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád. Pokud ne, tak budeme muset počkat tři roky kvůli podmínkám o čerpání dotací,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO). Lhůta je stanovená na pět let, přičemž dva roky už uplynuly. Kavárna by mohla vzniknout ve Vítkově pavilonu. Jak ale připomněla primátorka, je tam poměrně chladno, a tak by se do něho musely instalovat přímotopy. Terasu chce město využívat ale i jinak, například na konání různých výstav.

Rozsáhlá rekonstrukce kolonády rozdělená do několika etap začala koncem ledna 2020 a dokončena byla před letními prázdninami v roce 2021. Prováděla ji firma OHL ŽS a celkové náklady byly 95 milionů včetně DPH. Město na rekonstrukci získalo dotaci z Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Karlovy Vary, která činila 77 milionů. Dva roky po opravě se ale už ukazují první závady, které bude město uplatňovat v rámci reklamace. Uvolněné dlaždice na terase jsou právě důvodem, proč je tento prostor nyní uzavřen.

„Přemýšlíme o režimu, v jakém bude terasa zpřístupněna. Dokonce jsme uvažovali o turniketech, které ale stojí půl milionu korun,“ pokračovala primátorka. „V tuto chvíli nevíme, zda se ke zpoplatnění terasy vrátíme. Řešíme i to, zda vůbec bude zpřístupněna, ale to bych nerad maloval čerta na zeď. Nyní je zavřená, protože se řeší reklamace, na což si necháváme zpracovat znalecký posudek," konstatoval nový ředitel městské společnosti správy kolonád Václav Benedikt. Jak doplnil radní Petr Bursík (ODS), radnice přemýšlí i o kamerách či alarmech, které by se spustily v případě vstupu na terasu. Musí být totiž nějakým způsobem monitorována, aby se předešlo případným škodám. Proto město uvažuje také o částečném osvícení protilehlých sadů, aby nedocházelo k jejich poškozování.