Obchodní centrum Fontána podle primátorky uvažuje o zřízení Pošta partner plus. Pošta zde skončila k 28. únoru.

Karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová o situaci ohledně pošt v Karlových Varech. | Video: Deník/Jana Kopecká

Vedení města Karlovy Vary před pár dny oznámilo České poště, že jasně nesouhlasí se zrušením šesti ze stávajících devíti poboček v krajském městě. A vzhledem k tomu, že pro státní podnik je zachování tří poboček (hlavní, ve Staré Roli a Doubí) konečným číslem, přišla radnice s jiným řešením. Tím má být výměna hlavní pošty za Drahovice a Doubí za Rybáře. Informovala o tom karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

„Čtyři roky jsme vedli jednání s Českou poštou o umístění pobočky infocentra do hlavní pošty. Celou dobu nám bylo říkáno, že objekt se bude prodávat. Nyní právě tato pošta má být zachována, přičemž je před ní jen pět parkovacích míst. Naším prvním návrhem tedy bylo, zda by se nezrušila tato hlavní pobočka výměnou za zachování pošt v Rybářích a horních Drahovicích, které mají skončit a kde je dostatek parkování. V Drahovicích je navíc dům s pečovatelskou službou, je zde hodně seniorů, místní pošta vykazuje také hodně transakcí, je tu lepší dopravní dostupnost. Proto je její zachování pro nás prioritou. Jenomže Česká pošta dál trvá na tom, že počet poboček je definitivní. A tak jsme navrhli, že bychom vyměnili hlavní za horní Drahovice a Doubí za Rybáře,“ uvedla primátorka.

Je rozhodnuto. Víme, které pobočky zruší Česká pošta v Karlovarském kraji

Jak dodala, zatím není jasné, jaký postoj k tomuto nápadu Česká pošta zaujme. „Jednání z minulého týdne nebylo naplánované, původně jsme se měli sejít až v květnu, ale využila jsem možnosti, že vedení podniku právě v regionu bylo. Předpokládám, že jednat bychom měli společně opět příští týden,“ poznamenala Pfeffer Ferklová.

Podle ní by otázku budoucnosti pošty v Doubí vyřešil i fakt, že ne příliš vzdálený obchodní dům Fontána uvažuje ve svých prostorách o zřízení Pošty partner plus. Česká pošta zde skončila k 28. únoru letošního roku. Zda je Pošta partner plus, jejíž provoz by musela Fontána hradit ze svého, aktuální a reálná, ale vedení nákupního centra nepotvrdilo.

Po poštách zruší i finanční úřady. V Karlovarském kraji zavřou čtyři

Kvůli nepřehledné situaci kolem hlavní pošty, tedy zda se bude prodávat nebo ne, se nakonec karlovarští radní definitivně rozhodli, že pobočku infocentra zřídí jinde. To má nyní svou jedinou kancelář v jednom z tržních krámků v lázeňském území v bývalém podniku UVA. Nové zázemí v rámci lázeňského centra má infocentrum nalézt v Císařských lázních, jejichž náročná rekonstrukce končí za pár týdnů. „Po otevření této pobočky nemá cenu, aby infocentrum zůstávalo ve stávajících prostorách. Co se týče obchodně-správního území, kde jsme doposud uvažovali o hlavní poště, budeme infocentrum řešit zřejmě formou kontejneru, a to třeba například ve Varšavské ulici,“ uzavřela primátorka Karlových Varů.