Firma Accolade patří k významným developerům na území Karlovarska. Chystá se na stavbu haly pro společnost Witte v Ostrově, další má v plánu také v Bohaticích v Karlových Varech. Zde ale zatím zůstává tajemstvím, pro koho konkrétně areál bude stavět. V obou případech se na výstavbě obslužných komunikací mají s firmou podílet města. V Ostrově bylo kvůli tomu hodně rušno na posledním zastupitelstvu, kde se řešila smlouva ohledně partnerství na vybudování komunikace, z níž vyplývá, že by se město a Accolade měly na této investici spravedlivě podílet půl a půl, celkem má jít asi o sedm milionů korun. Smlouva ale kvůli nejasnostem byla nakonec přesunuta na únorové zastupitelstvo.

V Karlových Varech je situace ale poněkud jiná. Ty měly totiž do komunikace investovat dokonce desítky milionů korun ze svého, nakonec se tak nestane. „Firma Accolade koupila pozemky v Bohaticích. Na základě smlouvy s městem, která je stará mnoho let, měly Karlovy Vary vybudovat ze svého rozpočtu příjezdovou komunikaci. Náklady na ni byly odhadovány přibližně na třicet milionů korun,“ informovala karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) s tím, že výdaje na komunikaci měla krýt bezúročná půjčka s developerem.

Accolade ale tlačí čas, musí postupovat vzhledem ke svému klientovi, který zatím není znám, rychle. „Pokud bychom komunikaci stavěli my, museli bychom postupovat v souladu se zadáním veřejných zakázek, kde jsou dané odvolací lhůty. Firmě tak hrozilo, že by nestihla termín a musela by platit vysoké penále. Takže konečný výsledek je pro nás velmi pozitivní, Accolade si komunikaci vybuduje sama na své vlastní náklady a město zaplatí jen šest milionů na veřejné osvětlení. Ušetřili jsme tak 24 milionů korun,“ pokračovala primátorka.

Developerská firma staví podle ní v Bohaticích v Hlavní ulici výrobní halu. „Není to žádná montovna, ale skutečná výrobna, kde najdou práci desítky lidí. I když víme, pro koho se hala staví, nemůžeme to prozradit. Jde o zahraniční firmu, která nějaký čas už působí v České republice,“ dodala.

Jak doplnil její náměstek Tomáš Trtek (ANO), v současné době se na výrobní halu připravuje stavební povolení. K jejímu otevření by mělo pak dojít v roce 2025.