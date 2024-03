Zastávka na Městské tržnici v Karlových Varech byla zrušena ke konci roku z bezpečnostních a kapacitních důvodů.

Velice dobrou zprávu má vedení města Karlovy Vary pro občany ze Stanovic, Kolové nebo Březové. Nakonec bude totiž obnovena autobusová zastávka na Městské tržnici v Karlových Varech pro autobusy, které tyto sousední obce lázeňského města obsluhují. „Ještě to řešíme, ale zastávka zde opět bude,“ uvedl náměstek primátorky Lubomír Kovář.

Z důvodu velkých změn v autobusové dopravě na území Karlovarského kraje Dopravní podnik Karlovy Vary (DPKV) zrušil k 31. prosinci loňského roku zastávku těchto spojů na Tržnici. Podle jednatele DPKV Lukáše Siřínka to bylo především kvůli bezpečnosti a kapacitě dopravního terminálu.

„Ano, je pravda, že jsme Tržnici chtěli odlehčit, a proto došlo od Nového roku k těmto změnám. Nyní jsme ale názor přehodnotili. Chceme vyjít vstříc lidem z těchto dotčených obcí a zastávka se obnoví,“ pokračoval náměstek primátorky Kovář.

Karlovarští radní tak vyhověli starostce Stanovic Alici Kondelčíkové, která se na ně obrátila se žádostí o povolení zastávky. „Jsme samozřejmě rádi, že nám Karlovy Vary vyhoví. Autobusy využívají obyvatelé různých věkových skupin, a tedy i děti a senioři, kteří dojíždějí do Karlových Varů do škol, k lékařům i na nákup. Ti všichni si během let, co zastávka na Tržnici byla, tomu přizpůsobili své životy. Když byla zrušena, kontaktovala jsem starosty Březové a Kolové a společně jsme podali žádost,“ vysvětlila starostka Stanovic.

Autobusovou dopravu pro zmíněné obce provozuje společnost Cvinger bur, a to na dvou linkách. Podle Kondelčíkové se musí záležitost ještě dořešit, zastávka by na tržnici měla být ale obnovena co nejdříve.

Obyvatelé daných obcí změny na začátku roku hodně kritizovali. „Přestupní stanice všech spojů je na tržnici. Meziměstský bus, který tam teď nesmí teď zastavit, nás tak odveze na Dolní nádraží. A my v časové tísni klušene, ve větru, dešti, mrazu k tržnici, protože se potřebujeme dostat do práce. Nebo můžeme jít na zastávky poblíž Dolního nádraží a vrátit se na tržnici. Taky můžeme využít variantu výstupu na zastávce u nemocnice a tam společně přibližně s dvaceti lidmi se vtěsnat pod miniaturní přístřešek a čekat na městský spoj, který nás na tržnici odveze. Tady opět zdatní jedinci můžou klusat schodištěm kolem školy a směr kruháč k tržnici. Doprava má být pro lidi. Vždyť naši občané jezdí z okolních obcí do Karlových Varů pracovat. V obcích fakt práce není,“ postěžoval si redakci Deníku například čtenář Martin M.