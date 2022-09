Ve vybraných částech Karlových Varech už nebudou dvakrát ročně přistavěny velkoobjemové kontejnery, které město stály 1,5 milionu korun. Nyní budou moci Karlovaráci nadměrný odpad, s nímž by museli do sběrného dvora, vyhazovat do přistavěného kontejneru jen na jaře. Podzimní turnus je totiž zrušen. Vedení radnice rozhodlo, že místo toho si mohou lidé zavolat taxi na odpad, které bude zajišťovat Správa lázeňských parků. Jenomže zatímco za vyhození odpadu do kontejneru nezaplatili občané ani korunu, taxi pochopitelně budou hradit. Nabízí se proto otázka, zda se tak odpad ve městě nebude hromadit, když služba nebude zdarma.