Vary se bojí, aby toxická voda z letiště nešla do potoka. Kraj to dementuje

Ke sporu došlo mezi vedením karlovarské radnice a Krajským úřadem Karlovarského kraje. Jde o to, co bude s toxickým odpadem z letištní plochy na letišti v Olšových Vratech, které vlastní kraj, ale nachází se v katastru Města Karlovy Vary. Vedení magistrátu se totiž obává, že kraj chce nebezpečné a zdraví škodlivé látky vypustit do přilehlých vodních toků. Krajský radní pro oblast dopravy Jan Bureš (ODS) tyto informace ale dementuje.

Karlovarské letiště. | Foto: Deník/Jana Kopecká