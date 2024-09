O těch se debatovalo i na řádném zastupitelstvu 3. září, kde se prezentovali zatím dva jediní zájemci o ně - řetězec Hilton společně s developerskou firmou JTH a Grandhotel Pupp. Jak už Deník opakovaně informoval, pro město je provoz lázní nerentabilní, ročně stojí 20 milionů, a proto se uvažuje o dlouhodobém pronájmu až prodeji. Nyní vykazuje městská společnost Alžbětiny lázně ztrátu ve výši 100 milionů korun.

„Naší představou je, že tu bude široké fórum, které se o Alžbětiných lázních dozví vše, co je potřeba. Chceme, aby si lidé udělali na tuto věc názor,“ říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci). „Máme dojem, že veřejnost, ať už ta laická, ale i odborná, nemá úplně všechny informace. Chceme, aby na tomto jednání zaznělo, jaká je reálná ekonomika tohoto baráku, který nám dlouhodobě finančně nevychází. A protože nechci působit zaujatě, mám obavy, že ať dopadne tak nebo tak, může to vypadat, že někomu straním, a já nechci, aby to vypadalo, že něco tlačím, bude tuto schůzi moderovat nějaký speaker,“ vysvětluje primátorka.

Zatímco tandem Hilton s JTH chtějí v lázních vybudovat ubytovací kapacity, Pupp chce objekt bez pokojů. „A já se ptám, co bude mít v budoucnu větší přínos pro město? Pupp nebo světověznámý řetězec Hilton? Jsem realista, a tak vím, že bez ubytování nebudou Alžbětiny lázně ekonomicky vycházet. Ano, je tu možnost, že nakonec zastupitelé nebudou ani pro prodej a ani pro pronájem, ale my si musíme uvědomit, že 90 procent z lázeňských procedur zde využívají lidé, kteří nejsou Karlovaráci, a na jejich léčbu tak doplácí Karlovaráci, kteří to vlastně dotují. Ročně nás to stojí dvacet milionů a mnozí zastupitelé, a to i ti koaliční, už mají problém to tolerovat,“ říká Pfeffer Ferklová.

Rok se hovoří o tom, že městské lázně chce společnost Hilton, která si k tomu přizve strategického partnera. Až v uplynulých dnech vyplynulo, že tím je developerská firma Jaroslav Třešňáka JTH. Nicméně toto partnerství bylo známo už od počátku, protože JTH byla Hiltonem vyzvána, aby jí řetězec našel vhodnou lokalitu pro další jejich spolupráci, a tím byly právě Alžbětiny lázně. Před prázdninami se ozval další zájemce, a to Grandhotel Pupp. „Pokud se objevují nějaké pochybnosti, že Hilton by se vytratil a zůstalo by jen JTH, tak takovou možnost bude vylučovat smlouva s městem. Budoucí uživatel lázní bude také smluvně zavázán, k jakým účelům bude objekt sloužit. Pokud jednou řekne, že tam ubytovací kapacity nechce, tak to také zůstane,“ upozorňuje primátorka.

Jednání má začít v 16 hodin a zřejmě na něm napadne žádné rozhodnutí. Pak zastupitelé určí, co s objektem bude a až pak bude podle Pfeffer Ferklové vyhlášen záměr pronájmu nebo prodeje akciové společnosti. „A do toho se bude moci přihlásit kdokoliv, tedy ne jen tito dva už známí zájemci,“ dodává.