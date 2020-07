Už téměř 2700 voucherů v hodnotě šest a půl milionu korun z celkových 3200 vydalo město Karlovy Vary na podporu místního cestovního ruchu. Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová předpokládá, že Karlovým Varům se podaří uplatnit všechny. Největší zájem o ně je mezi klienty, kteří chtějí ubytování v menších hotelech. „Naopak se nedaří ani díky voucherům obsazovat lázeňské domy,“ konstatovala primátorka Ferklová.

Ze 120 hotelů fungujících na území města se jich do akce Vary voucher přihlásilo asi 70. Mezi nejžádanější hotely patří: Parkhotel Richmond, Spa resort Sanssouci, SPA & medical wellness hotel Prezident, Hotel Millenium a Marttel. Největší zájem mají klienti o poukazy na krátkodobé pobyty v hodnotě 2500 korun. „Ty byly jako první vyprodané, a proto postupně uvolňujeme vouchery v hodnotě pět tisíc korun a nahrazujeme je těmi levnějšími. Systém to umožňuje,“ poznamenala primátorka s tím, že město nechce cílit jen na českou klientelu, ale i tu zahraniční, třeba ruskou. Ta však zatím nemá do Česka povolen vstup. „Pro Rusko jsme si vyčlenili vouchery ve výši 250 tisíc korun,“ upřesnila. Město se snaží za hranicemi využívat internetové reklamy, například v Německu jde ale stále o klasickou tištěnou inzerci.