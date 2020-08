Vary zadrží vodu pomocí dlažby

Co nejméně vody v kanálech a co nejvíce pro zeleň. Tím se chtějí do budoucna řídit Karlovy Vary při rekonstrukcích ulic, aby šetřily životní prostředí a neplýtvaly cennou tekutinou. A už proto chystají také první vzorový projekt.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alexandr Vanžura