O tom, že se má karlovarské obchodní centrum Varyáda rozšiřovat, se mluví už roky. Nyní přicházejí ale na řadu skutečné kroky. Už za pár dnů se má totiž začít se stavbou. Redakci Deníku to potvrdil Martin Malý, marketingový ředitel Varyády.

„První etapou budou práce v takzvaném zadním traktu, kde se nyní nachází zásobovací dvůr. Do této části se posune Albert, vedle něhož se bude nacházet food court, tedy jídelní zóna. Počítáme zde až s deseti operátory. Součástí těchto prostor budou i dva drivingy, tedy místo pro obsluhu aut,“ informoval Malý s tím, že tato část by se měla otevřít na podzim roku 2024.

„Celá oblast stravování bude akcentovat celosvětové trendy a přibude podstatně více zeleně,“ doplnila Linda Ryšavá, vedoucí plánování a výstavby.

Varyáda se bude rozšiřovat i v přední části. Celková plocha centra se zvětší na 27 000 metrů čtverečních. Příští rok by se tak měly začít stavět piloty u současného levého vchodu. Dvě fáze výstavby se mají stihnout do 23 měsíců.

„Měnit se bude i vnitřek. Neznamená to ovšem, že během přestavby se celý uzavře. Práce máme naplánované průběžně. Současných sedmdesát prodejních jednotek se rozšíří na více než stovku. Jednáme už s potenciálními nájemci a můžu například prozradit, že pánové se v Karlových Varech mohou těšit na exkluzivní značky,“ uvedl ředitel Malý. „Na modernizaci nákupního centra se budou podílet i stávající nájemci. Některé jednotky zůstanou dispozičně na stejném místě, ale projdou renovací interiérových prvků. Jiné jednotky se přemístí do nově vzniklých či upravených prostor,” upřesnil Martin Novák, Asset manager společnosti EPG, do jejíhož portfolia Varyáda spadá.

Před Vánoci roku 2025 by měla být komplexní přestavba Varyády hotová. V plánech se počítá například i s multikinem Premiere Cinemas se šesti sály. Místo někdejšího autobazaru pak bude myčka aut.

Investice do nové Varyády je významná, jde o částku přesahující více než 40 milionů eur. Investoři si uvědomují, že dostavbou Varyády se zvýší atraktivita nejen Karlových Varů, ale také celého regionu. „Budou zde obchody, které ve městě chyběly, a lidé za jejich sortimentem nebudou muset dojíždět do Plzně či do Prahy. Navíc zde vzniknou i další pracovní místa,” dodal Malý.