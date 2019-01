Karlovarský kraj – Na horách panují díky mrazivému počasí naprosto ideální lyžařské podmínky. V provozu jsou v Krušných horách takřka všechny lyžařské areály. Bezvadné podmínky panují i v čerstvě upravených bílých stopách.

Ilustrační snímek | Foto: ČTK/Peřina Luděk

Na Sokolovsku leží na sjezdovkách nejvíce sněhu ve Ski Centru Bublava, a to 70 cm. V týdnu tam vlekaři navíc zasněžovali a sjezdovky jsou čerstvě upravené. V provozu je od 9 do 20 hodin celý areál.

Zavítat můžete i do sousední Stříbrné, kde je o víkendu v provozu skiareál Lišák, který hlásí 65 cm sněhu. Otevřeno je od 9 do 16 hodin. Večerní lyžování je pak následně k dispozici do 20 hodin.

V Kraslicích můžete sjíždět svahy hned ve dvou skiareálech – na Saporu a Krajce. Tam leží třiceticentimetrová pokrývka. Krajka má o víkendu otevřeno od 9 do 20 hodin, stejně jako další dny v týdnu kromě pondělí, to se zavírá v 16.30 hodin.

Saporo spouští vlek v 9 hodin a o víkendu zavírá ve 20 hodin. V týdnu sem můžete zavítat od 16.30 do 20 hodin.

Ideální lyžařské podmínky panují i v ostatních areálech.

Ve skiareálu Klínovec je připraveno všech více než 31 km sjezdovek. V provozu jsou veškeré lanové dráhy, dále vleky F, VL 500, Za Prahou, Hranice I.a II. a pojízdné pásy v dětských parcích. Otevřeny jsou Cinestar Snowpark na Neklidu a Cool Funpark na Klínovci Pod Zámečkem. Cool Funpark je částečně v provozu, včera probíhalo formování další části funparku rolbou..Všechny linky skibusu standardně v provozu.

Příjezdové komunikace od Chomutova již sjízdné i přes Výsluní. Bez problémů sjízdná je cesta k dolní stanici Prima Express, sjízdná je rovněž komunikace z Božího Daru na Neklid a Klínovec.

Ve skiareálu Plešivec budou od soboty v provozu všechny lanovky a sjezdovky 1, 2, 4, 5, 6, 7b a dětský park. V sobotu a v neděli bude možnost testování lyží LUSTI ve Pstruží u lanovky.

Rodinný areál Novako na Božím Daru, který je zaměřený zejména na rodiny s dětmi a začátečníky, je kompletně v provozu včetně snowtubingu. Za lyžováním se můžete vydat rovněž do Potůčků nebo do Perninku. Všude je dostatek sněhu. Výborné podmínky pro lyžaře hlásí také skiareál Náprava Jáchymov – Nové Město.

Ideální lyžařské podmínky panují i v bílé stopě. Ale pozor, v některých lokalitách Krušných hor platí od úterý zákaz vstupu do lesa. Týká se to například Bučinské cesty, tedy magistrály v úseku Jelení – Korce, hamerská silnice. dále pak Jelení-Jelení vrch-Chaloupky, Petrlíkova cesta nebo Myší kout, což je spojka. Zákaz se netýká magistrály Jelení – Rolava, Jelení-státní hranice atd. Aktuální vývoj můžete sledovat na www.krusnehoryaktivně.cz.

V okolí Božího Daru je v současnosti upravených 12 běžkařských tras. Z řady z nich se lze dostat na běžecké okruhy v sousedním Německu. U Oberwiesenthalu je k dispozici asi 75 km běžeckých okruhů, tras a turistických stezek.