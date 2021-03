Deník na návštěvěZdroj: Deník

Za ty se pořídí nejen kompletně nový nábytek, ale i technika. "Bude to opravdu super. Za peníze nakoupíme nové počítače se softwarem i interaktivní tabuli. Součástí úprav je i vybudování bezbariérové toalety. Počítáme totiž s tím, že učebnu nebudou využívat jen žáci naší školy, ale také veřejnost například při výuce jazyků. Díky propojení s interaktivní tabulí si tak ale děti při hodinách budou moci lépe názorně představit to, co právě probírají. Nepůjde tak jen o výuku výpočetní techniky, ale i jiné předměty," vysvětlil starosta Merklína. Dodal, že moderní přístup k výuce bude pochopitelně spojen s většími nároky na učitele. "Jako projektový inženýr jsem měl možnost vidět podobné projekty. Je to zkrátka aktuální trend," konstatoval.

Obec sice nemá peníze na rozhazování, do školství se snaží ale investovat. Budova základní školy tak prochází průběžnou rekonstrukcí. Právě nyní se opravuje střecha za milion korun. "V rámci rekonstrukce vzniknou ve škole půdní prostory, které budou využívány jako odpočinkové plochy," upřesnil starosta Gerát.

Už vloni obec dokončila rekonstrukci zahrady místní mateřinky, která slouží i přespolním, stála půl milionu. Podle starosty se z ní stala jedna z nejhezčích školkových zahrad v okolí. Díky tomu se tak i merklínští předškoláci dočkali areálu s různými prolézačkami, altánem, stezkami, které jsou zaměřené na enviromentální výchovu.