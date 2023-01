Čtyři subjekty nakonec projevily zájem, že si chtějí od města Karlovy Vary vypůjčit pozemky ve Staré Roli poblíž vysílače, na nichž desítky let hospodaří Jezdecký klub Stará Role (JKSR). O koho konkrétně jde, se ale redakce Deníku zatím nedozvěděla. Jedním z nich je JKSR, který z areálu dostal vloni na podzim výpověď, a to za poněkud podivné situace. Jak už Deník na konci loňského září informoval, výpověď měl dostat od magistrátu, když se zjistilo, že smlouva s městem není platná. Jenomže na to se přišlo až na základě kontroly dokumentů. Ještě před tím dostal klub výpověď z jiných důvodů, a to na základě toho, že komerčně využívá areál bez předešlého souhlasu města. Veškeré audity, kterým se JKSR kvůli tomu podrobil, však toto nařčení vyvrátily. Kontrolu do klubu poslal podnikatel Jiří Škarda, který vlastní konkurenční stáj v Kolové. S ním je JKSR v dlouhodobém sporu.

Termín podání nabídek na výpůjčku pozemků skončil v neděli 15. ledna. "Na zveřejněný adresný záměr výpůjčky jezdeckého areálu jsme dostali čtyři reakce, mezi nimi i od Jezdeckého klubu. Rada města se jimi bude zabývat na svém příštím jednání 31. ledna," informuje mluvčí magistrátu Jan Kopál. Na dotaz, zda je možné sdělit zájemce a jaká budou kritéria při rozhodování, odpovídá: "Přihlášení budou zveřejněna po projednání radou města. Není to výběrové řízení na zakázku, licitace nebo obálková metoda při prodeji majetku, ale záměr výpůjčky, nemá tedy kritéria typu nabídková cena či termín dokončení. Rozhodovat se bude podle toho, nakolik žadatel splňuje zveřejněný záměr výpůjčky."

Koho budou volit vaši starostové? Mnozí z Karlovarska ani neodpověděli

Členka výboru JKSR Eva Chromcová, která byla až po rozhodnutí o výpovědi zvolena karlovarskou zastupitelkou za SPD, nechce předjímat, koho radní vyberou. "Buď to dopadne pro nás dobře, a nebo ne. Pokud vyhraje někdo jiný a vedení města tak rozhodne, že my budeme muset odejít po desítkách let, co jsme tady ze skládky vybudovali areál pro závody se zahraniční účastí, budeme se právně bránit. My jsme nic špatného a nelegálního neudělali. Pozemky nikomu nepodnajímáme, jak nám potvrdily audity, a za to, že je smlouva s městem neplatná, nemůžeme. Když se to tak vezme, jak nám město může vypovědět smlouvu, která není ani platná?" poznamenává Chromcová.

"My tu nikdo nechceme jezdecký klub z areálu vystrnadit. Musíme to ale znovu vyvěsit jako záměr výpůjčky. Budou vypsány nové požadavky. Nejsme určitě proti tomu, aby zde dále fungovali. Mohou se do záměru přihlásit. Nevíme, zda se přihlásí i někdo jiný. To se uvidí až pak," prohlásila na zářijovém jednání zastupitelstva primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Tehdejší zastupitelé z řad KOA Michaela Tůmová i Jiří Klsák upozornili, že na vině kvůli neplatné smlouvě je ale město, nikoliv JKSR. "Nelíbí se mi, že bude vypsán záměr. Co když vyhraje konkurence? Ten klub tam sídlí už 60 let," uvedl v září Klsák. "My ten záměr musíme vyvěsit. Pak je na radě města, koho vybere," reagovala Pfeffer Ferklová.