Karlovy Vary - Lázeňské město přišlo 18. dubna o nejstarší obyvatelku. Ve věku 105 let totiž zemřela Erna Ondrovčíková.

Erna Ondrovčíková při komunálních a senátních volbách v roce 2010. | Foto: Deník/Jan Havelka

Erna Ondrovčíková se narodila 2. dubna 1907 v Lipsku. Později si našla životního partnera z Čech. V roce 1946 odešla do obce Podlesí a později do Karlových Varů. Posledních dvanáct let žila v Domově s pečovatelskou službou v Karlových Varech - Staré Roli. Díky skvělým službám se jí podařilo v tomto domově dožít 105 let. O paní Ernu se staral hlavně kolektiv vedený vrchní sestrou Vlastou Semanovou Čabelovou. Té chtějí pozůstalí moc poděkovat za péči, kterou Erně Ondrovčíkové v domově věnovala. Erna až do poslední chvíle života sledovala situaci a v roce 2010 také volila v komunálních a senátních volbách. Město Karlovy Vary si jí velmi vážilo a vedení jí vždy na její narozeniny přišlo předat květiny.