Svatošské skály – Už za rok by měla být hotova nová lávka ve Svatošských skalách, která uleví dnes již nevyhovujícímu dřevěnému houpacímu mostu.

Svatošské skály. | Foto: DENÍK

Krajští radní schválili její realizaci. Stát bude 22,5 milionu korun. „Dalších zhruba 750 tisíc korun budou stát přístupové cesty. Pokud půjde vše podle plánu, se stavbou lávky by se mělo začít na jaře příštího roku a hotova by měla být během podzimu,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Veronika Svobodová. Nový most bude sloužit nejen cyklistům, ale v případě nouze také složkám integrovaného systému. Houpací most by však měl být zachován.