Alan Krautstengl podle svých slov působil jako profesor specializující se na aplikovanou matematiku na několika amerických, ale i českých univerzitách. "Působil jsem i jako vědecký pracovník Akademie věd. Do Karlových Varů jezdím 25 let na léčení, mám k nim velmi vřelý vztah a chtěl bych jim nějak pomoci," vysvětloval na jednání profesor.

Ten dále řekl, že městu pomáhá s projektem zřízení možné pobočky některé ze zahraničních univerzit. "Podstatné je vybrat takovou, která má chuť se rozvíjet v Evropě. Partnerem pro město by v našem případě měla být univerzita, která je prestižní, která už má zkušenosti s fungováním svých poboček po světě a jež spolupracuje s místní samosprávou. Hodně pomáhá i role Karlových Varů, které by pro univerzitu měly být prestižní destinací," uvedl na zastupitelstvu Krautstengl s tím, že ideální je Kent State University, která má už své kampusy ve Florencii, Ženevě i Paříži. Vedle ní přicházejí v úvahu další tři školy.

Výstupem působení americké univerzity na území města by podle profesora měl být i vznik nových pracovních míst nejen ve škole, ale i v podpůrném nepřímém segmentu. Předpokladem je také účast amerických vědců na aktivitách BMW v regionu.

Opoziční zastupitel Jiří Klsák (KOA) se ozval s připomínkou, že osoba profesora Alana Krautstengela je pro něho naprosto neznámá. "Pochybuji, že by o něm někdo ze zastupitelů věděl," ozval se zastupitel. Josef Janů (nezařazení) se zase zajímal o to, jak to bude se školným. "Já tuto aktivitu neodsuzuji. Neříkám, že je špatná, alespoň něco na území města. Z materiálů jsem se ale dočetl, že základní školné má být 10 tisíc dolarů ročně. To už trochu selektuje, na koho je škola cílená," upozornil Janů.

Na to Krautstengl reagoval, že poptávka je směřována na státní americké školy a že kdyby to byly soukromé, školné by bylo ještě vyšší. "Ve světě je ale běžné, že studium podporují regionální podnikatelé. Nejlepší by proto bylo, aby podpora zdejších podnikatelů směřovala přímo na stipendia. K těmto účelům by se mohla zřídit komise, která by o přidělení stipendií rozhodovala," odvětil profesor. Dodal, že první dva ročníky by mohly mít společný základ, další dva pak speciální zaměření - například na byznys v cestovním ruchu či lázeňství, ale také na IT či na vzdělávání pilotů, v rámci něhož by univerzita mohla spolupracovat i s letištěm na Olšových Vratech.

"Já osobně bych v tomto směru raději uvítal spolupráci s českými školami," prohlásil na jednání zastupitel Jaroslav Borka (KSČM). Podle primátorky ale město stále jedná o spolupráci se Západočeskou univerzitou. A na to Krautstengl odvětil: "České školy zajišťují výuku v češtině. V Americe jsou přitom miliony studentů, kteří chtějí vycestovat do světa. Výhodnější by proto byla výuka v angličtině."

Pro mnohé jsou takové aktivity města překvapením. Například Jindřich Čermák (Piráti), opoziční zastupitel a zároveň náměstek hejtmana pro školství, tuto myšlenku ovšem zcela neodsuzuje. "Pokud by to Karlovy Vary stálo pár tisíc, tak proč ne, protože přínos pro město takový záměr asi má. Nechci to potápět hned v úvodní fázi. Na druhou stranu ale přiznávám, že mě překvapilo, kolik město panu profesorovi měsíčně platí. A co jsem zjistil o Kent State University, tak její výsledky nejsou nikterak nadprůměrné. Hodně věcí v tomto projektu mi přijde nejasných," konstatoval po jednání Čermák.

Náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO) pro Deník následně zodpověděl i další dotazy, které kolem záměru vyvstaly. "Odkud tato iniciativa vzešla, kdo koho oslovil první? Tak nějak to bylo souběžně. My hledali někoho, kdo by nám s tímto projektem pomohl. V té době oslovil v téže věci Alan Krautstengl paní primátorku, na kterou dostal kontakt. Bylo to tak nějak vzájemné," vysvětlil náměstek Trtek, podle něhož město i nadále jedná s českými univerzitami. Zda je působení Krautstengela v této věci jen dočasné, tedy zda připravuje pouze půdu pro zřízení kampusu, nebo bude v něm i nějak působit, to je podle Trtka otázkou dalšího profesorova působení.