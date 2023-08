Po krátké a těžké nemoci v sobotu 19. srpna ve věku 68 let zemřel karlovarský rodák, zpěvák, klávesista a textař Vašo Patejdl

Vašo Patejdl | Foto: se svolením kapely Elán

Na vánoční koncert Moje československé vianoce už Vašo Patejdl do svého rodného města nedorazí. Karlovarský rodák zemřel po krátké nemoci ve věku 68 let tuto sobotu. Vašo Patejdl se proslavil jako spoluzakladatel skupiny Elán, spolupracoval také s Richardem Müllerem, vytvořil hudbu pro film Fontána pro Zuzanu nebo pro filmovou pohádku Sedmero krkavců. Ta mu vynesla i nominaci na Českého lva 2015 v kategorii nejlepší hudba

Na své rodné město zavzpomínal v roce 2016 v rozhovoru pro server iDnes.cz, když se Elán chystal na tůrné právě do Karlových Varů. „Bydleli jsme tady pět let, než jsme se odstěhovali do Bratislavy. Něco si tedy pamatuji. Něco mám na fotkách, z povídání rodičů vím, že jsem se tady naučil jezdit na kole. Bydleli jsme v Americké ulici u nemocnice,“ řekl v rozhovoru. Po pěti letech se rodina přestěhovala do Bratislavy. „Jsou to vzpomínky. V Karlových Varech z mé rodiny zůstal jenom strejda. Ostatní se rozprchli do Prahy a podobně. Je to kus nostalgie,“ vzpomínal Patejdl, jehože matka byla Slovenka a otec Čech.

Pro Deník se Patejdl rozpovídal v době vydání reedice alba Ôsmy svetadiel.

