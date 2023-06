Už v brzké době, a to zřejmě od začátku letních prázdnin, začnou opět v Karlových Varech fungovat stanice, které budou sledovat kvalitu místního ovzduší. Karlovaráci tak budou mít konečně přístup k těmto zásadním informacím. Emise se totiž ve světově známém lázeňském městě neměří už osm let. Do roku 2015 provozoval měřící zařízení ve městě Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Vedení magistrátu se s ním ovšem poté nedokázalo dohodnout na finančních podmínkách, protože provoz, který by řešil ČHMÚ, by stál město podle údajů z roku 2019 čtyři sta tisíc korun.