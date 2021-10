Vůbec nejmenší zájem na Karlovarsku měli voliči v malé obci Vrbice, kde k urnám přišel jen téměř každý třetí. Letošní účast tam totiž dosáhla hodnoty jen 37,58 %. Za ní až s velkým odskokem následuje další obec Pšov se 47,6 %, pak Verušičky s 48,07 %, Štědrá, kde volilo 51,13 % občanů, a pětici nejhorších obcí uzavírá město Toužim s 52,62 %.

Naopak nejlepší volební účasti dosáhl při letošních volbách do Poslanecké sněmovny Boží Dar (78,6 %), a to i díky řadě vydaných voličských průkazů pro vlastníky místních apartmánů. Následuje Vysoká Pec se 76,92 % a Nové Hamry se 75,08 %. Na čtvrtém místě se umístil Jenišov se 74,73 % a pětku nejaktivnějších ukončují Smolné Pece se 74,36 %. Starosta Jenišova Jiří Stehlík už vysokou účast v sobotu okomentoval slovy: "Samozřejmě, že i já jdu k volbám. Je to má občanská povinnost. Volit je nutné a ne jen někde nadávat u piva a nic pro to neudělat. A naši občané to vědí."