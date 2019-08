Sokolov - Kdysi to byla část města, která reprezentovala Sokolov. Dnes je to takzvaná vyloučená lokalita s černými skládkami a nepořádkem.

Sokolovská ulice U Divadla | Foto: Deník / Roman Cichocki

Patří do ní ulice U Divadla, Nádražní a Svatopluka Čecha. Město lidem slíbilo, že spolu s nimi chce situaci změnit. Proto nyní s místními lidmi, vlastníky nemovitostí i podnikateli debatují, jak to udělat. Tamní lidé si nejvíce stěžují na chování takzvaných nepřizpůsobivých obyvatel. Vadí jim hluk a nepořádek. Ve zdevastovaných objektech vznikají černé skládky. Padly návrhy, aby město zvážilo například nějaké pobídky pro podnikatele. Zazněl rovněž požadavek na větší počet kontrol ze strany městské i státní policie. Sokolovská starostka Renata Oulehlová obyvatele vyzvala, ať co nejvíce komunikují s radnicí. Ať upozorní na případy, pokud by tam někdo chtěl začít podnikat nebo naopak z lokality odejít, případně prodat nemovitost. „Město se bude snažit v rámci svých kompetencí aktivně vstupovat do dění kolem nádraží,“ řekla Oulehlová. V současné době se připravuje odkoupení dvou domů v ulici Svatopluka Čecha a jejich demolice.