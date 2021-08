Výstavba vývojového centra na Podkrušnohorské výsypce probíhá od loňského května a podařilo se ji udržet i po dobu pandemie. Z pohledu harmonogramu výstavby se od jejího začátku před 15 měsíci pokračuje dle stanoveného časového plánu. Aktuálně probíhají na některých modulech už asfaltové práce.

"Projekt se plánuje od roku 2014. Od samotného začátku jeho plánování došlo k mnoha změnám. V průběhu let rostly podstatně ceny na stavebním trhu a také vzrostly požadavky interního vývojového oddělení na rozsah a celkový způsob, jakým by měly být prováděny testy u Sokolova. V konečném důsledku nejde o to, kolik modulů nebude postaveno, ale jaké testy budeme moci udělat. Technologicky a finančně nejnáročnější položky zůstávají v rámci projektu zachovány. V této fázi stále plánujeme investovat více než 300 milionů eur," potvrdil mluvčí společnosti BMW Group Czech Republic David Haidinger. Vývojové centrum je jedním z projektů, které byly představenstvem společnosti potvrzeny jako strategické.

BMW Group je v mezičase aktivní i na poli sociální odpovědnosti a vypsalo grant, který každý rok rozdělí 20 tisíc eur pro podporu regionálních projektů. "Tento rok tak bylo podpořeno pět různých projektů. Krom toho BMW Group podporuje i sportovní aktivity v Sokolově jako je například čtvrtmaraton nebo Color Run," dodal Haidinger. Karlovarský kraj s finanční pomocí státu zajišťuje ke zkušebnímu centru nákladem 73 milionů korun stavbu přístupové silnice.

„Je to obrovské území, unikátní areál světové automobilky, který bude ve své první fázi dokončen za dva roky. Ale už v této chvíli se připravuje další fáze, velký dálniční okruh. Zkušební centrum nabídne všechny myslitelné módy dopravy, od situací v provozu na dálnici, krajské silnici, v městském provozu. V reálném čase tady budou umístěny nejmodernější technologie, a to nejen v rámci naší republiky, ale na evropské úrovni,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Součástí areálu je rovněž takzvaná tabu zóna se zachovaným společenstvem rostlin, kde žijí obojživelníci a další živočichové. Ti mohou migrovat speciálním tunelem, který byl vybudován právě kvůli jejich ochraně.