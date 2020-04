„Jen se ukázalo sluníčko na obloze, už jsem začal kašlat a měl jsem zarudlé oči, a toi když jsem měl roušku,“ postěžoval si alergik Jiří Podlaha z Chebu.

„Naštěstí se teď ven nemá moc vycházet, ale i tak jsem pocítil, že je jaro tady. Naštěstí mám doma spoustu medikamentů proti alergii, tak jsem je začal užívat,“ poznamenal.

Výskyt a množství pylů sleduje v Karlovarském kraji pouze Rudolf Kovařík ze Šindelové. Další měřicí stanice je až v Plzni.

„Zaznamenávám jako jediný v Karlovarském kraji pyly, a to dokonce ve třech pásmech. A to jsou horské, lesní a luční,“ informoval pozorovatel počasí v Šindelové. „Téměř denně musím chodit do přírody a výskyt pylu zaznamenávat. Velmi mě to baví a dělám to už 15 let. Pak to jednou za 15 dní odesílám Českému hydrometeorologickému ústavu, který na základě takto získaných dat dává informace do ordinací alergologů,“ vysvětlil Rudolf Kovařík.

V tuto chvíli je podle něho největším strašákem v kraji vrba jíva. Dalším z aktuálně kvetoucích stromů je bříza a také pestrobarevné květiny.

„Alergici si musí dávat pozor i na všude kvetoucí narcisky, bledule, sasanky a další. I když tyto rostliny nemají pylu hodně, pro alergika to stačí,“ upozornil odborník.

Především stromy mají nyní takzvanou velkou sprašnost. To znamená, že jejich pylové zrno dokáže doletět až několik kilometrů daleko. „V tuto chvíli je velmi nízká vlhkost vzduchu. Pohybuje se kolem 20 procent. Takže pylová zrna mají volnější cestu a mohou se tak dostat na velkou vzdálenost až k alergikovi. Pokud by byla vlhkost vzduchu vyšší, pylová zrna na sebe navážou vodu, ztěžknou a nedoletí tak daleko,“ upozornil Rudolf Kovařík.

Pozor si musejí dát lidé nyní i na trávy, a to i když se ještě neseká.

„Trávy, i když jsou suché,a dokonce částečně tlejí, mají tendenci sprašovat také. Kde zůstaly plochy suché trávy, stačí, aby zafoukal vítr,a problém je na světě. Nutno připomenout, že pylová zrna trav dokážou také uletět až tři kilometry daleko, což je poměrně dálka,“ uvedl.