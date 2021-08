Ve Žluticích je novinkou šatlava, turisty lákají Pekelné sklepy

Pro některé ráj procházek, dotek historie a překrásná příroda, pro cyklisty síť skvěle upravených cyklostezek a v každém případě úžasná příroda s bublající řekou Střelou. To je Žluticko. Deník se starosty Václava Slavíka z KDU-ČSL zeptal, jak je spokojený s letošní sezonou, co je ve městě nového a co Žlutice plánují do budoucnosti.

Expozice útrpného práva je působivá. | Foto: Foto Muzeum Žlutice

Letošní sezona byla přece jen lepší než ta loňská, covidová. Jak jste spokojen s návštěvností města, které je vyhledávaným turistickým cílem mnoha návštěvníků? Spokojeni s návštěvností jsme, ale třeba také s tím, že se do našeho okolí vrátily letní dětské tábory. V loňském roce byla zcela zrekonstruována expozice městské šatlavy a spolu s prohlídkou podzemí je lákavým cílem. Hodně turistů přijíždí také do Pekelných sklepů. Návštěvníkům nabízí svoje služby i stále se vylepšující infocentrum. Tam nově vyroste posezení pro turisty na zahradě, v plánu jsou malá kulturní vystoupení. Návštěvníky k nám láká dobře zavedený servis na přírodním koupališti a bohatý kulturní program. Letos jsme zrušili městskou pouť a raději jsme šli cestou menších koncertů, výstav a letních kin v průběhu celého léta. Za tímto účelem jsme opět vylepšili areál amfiteátru, nové lavičky, schodiště, opravili jsme pódium. Pustili jsme se také do zprovoznění chatek v autokempu, v letošní sezóně přijímáme spíše skupiny lidí. Pro příští sezónu plánujeme plný provoz s odpovídající propagací. Expozice útrpného práva je působivá Přečíst článek › Jak je to s náměstím, pořád plánujete v centru města změny? Práce na rekonstrukci Velkého náměstí se úplně zastavily. V letech 2010 až 2014 byla politická vůle alespoň připravit projekt, bohužel opozice manipulativně celý proces místo věcné diskuze rozbila… Výsledkem je, že nikdo nemá odvahu téma opět otevřít, zatímco prostor náměstí dále chátrá. Máme ovšem připraven projekt na opravu Malého náměstí včetně stavebního povolení a tady plánujeme pokusit se získat podporu z IROPu. Dokončují se projektové dokumentace na rekonstrukci čtyř stěžejních ulic v centru města. Rozpočet města určitě doplatil na covid. Budete mít na plánované investice? Jaké by to, v případě dobré konstelace hvězd, byly? S poklesem příjmů v rozpočtu města jsme se vyrovnali, zastavili jsme vloni některé investice za „své“, šetřili jsme. V tomto roce se k nim opět vracíme. Opravujeme cestu na hřbitov, chystáme se na chodník v Nádražní ulici, zbudujeme chybějící chodník v části Žižkov, dokončili jsme zcela nový sběrný dvůr, postavíme do konce roku skatepark, vybudovali jsme vlastní zubní ordinaci, opravili jsme řadu místních komunikací po zimě a tak dál. Technické služby vybavujeme postupně novou technikou, traktor na zimní údržbu, sekání i zametání, bagr na zemní práce pro město. Ve městě doplňujeme a opravujeme veřejné osvětlení. Práce je opravdu dost. Plánuje město výstavbu obecních domů? Problémy vám dělaly ubytovny a nepřizpůsobiví občané… V červnu jsme dokončili úplnou rekonstrukci bytového domu, který je současně kulturní památkou. Vzniklo tam sedm malometrážních sociálních bytů a první nájemníci se budou stěhovat v září. Celkem to stálo 12 milionů korun, 90 procent byla dotace. Dále jsme zrekonstruovali šest městských bytů a na dalších budeme ještě do konce roku pracovat. Novou výstavbu bytů neplánujeme, chceme se soustředit na obnovu stávajícího bytového fondu. Na co si zdejší občané i ti z okolních obcí, které pod Žlutice spadají, nejvíce stěžují a jakou iniciativu města by ocenili? Spíše jsou ty samé věci, neustále omílané dokola – nedostatek pracovních příležitostí, kvalita chodníků. Některé trendy se ale nedají prozatím zvrátit a je třeba je bohužel přijmout jako fakt – k absenci většího zaměstnavatele bych přidal vylidňování venkova. Chodníky jsou v centru města opravdu nekvalitní, troufnu si tvrdit, že už od 90. let. Na jiných místech ve městě je naopak považuji za velmi kvalitní. Ale je známo, že spíše vidíme ty horší věci a to, co nám život zpříjemňuje, rychle přijmeme jako samozřejmost…

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu