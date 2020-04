Letošní Velikonoce se kvůli vládním nařízením musely slavit jinak, než tomu bývá obvykle. Většina rodin si je ale přece jen udělala. I když opravdu skromněji.

Tradice ctí i v době koronavirové. Za vyšupání vlastnoručně upletenou pomlázkou dostal Ráďa od své sestry Elišky malované vajíčko. Foto: Šárka Soukupová | Foto: Deník / Jana Bežáková

V mnohých rodinách nechyběla výzdoba, mazanec, beráneka obarvená vajíčka. Došlo i na pomlázku. Například Eliškaz Okrouhlé na Chebsku neuschne ani v letošním roce. O to se však nepostarali kamarádi, ale jen bratr Ráďaa tatínek Radek. „Pomlázku jsme si samozřejmě upletli sami,“ řekl Ráďa. Eliška si pro koledníky stejně jako v loňském roce připravila nabarvená vajíčka. „Jediná výhoda takovýchto Velikonoc je, že nepřišlo šedesát koledníků jako obvykle, takže jsme toho nemusely s maminkou tolik připravovat,“ řekla Eliška. „I když samozřejmě nechyběl mazanec, beránek a tradiční odměna pro koledníky,“ dodala. Co rodinku z Okrouhlé ale zamrzelo, je skutečnost, že každý rok jezdí do kapličky v Mokřině na požehnání. „A to letos nebylo,“ posteskla si maminka Šárka.