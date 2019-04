Motivem je zajíc s velikonoční kraslicí, s textem Velikonoční pošta Kraslice. Na nový motiv příležitostného razítka už netrpělivě čekali filatelisté. Samotné pošťačky pak mají co dělat. Pisatelé totiž zaslali už desítky kilo velikonočních pohledů a dopisů, které chtějí mít razítkem opatřené.

„Mám od roku 1995 ve sbírce všechna razítka,“ řekl pyšně sedmasedmdesátiletý filatelista Stanislav Filip z Kraslic. „Razítka vždy pečlivě zakládám na korespondenčních lístcích. Za ta léta jsou mezi nimi opravdu krásné motivy,“ poukázal Filip, který se filatelii věnuje už šedesát let.

Vzpomněl přitom na roky, kdy byl jejich autorem kraslický kronikář Václav Kotěšovec. „Jeho razítka byla vždy dokonalá. Tehdy se motiv měnil jednou za dva roky. Nyní se mění už po roce,“ dodal.

O letošní velikonoční razítko, jehož autorkou je výtvarnice Eva Hašková, je opět po roce zájem. Už nyní je jasné, že zamíří do koutů celého světa. Už s předstihem dorazily pohlednice z Kanady, Německa nebo Slovenska. Enormní nával byl pak koncem minulého týdne a nepoleví až do Velikonoc. „Z Kraslic poputuje velikonoční razítko opravdu do celého světa, a to například do USA, Kanady, Skotska, Anglie, Irska, Litvy, Finska nebo Korey,“ říká poštmistrová kraslické pošty Iva Vlčková, která se včera chopila razítka a označila hned několik kilo psaní. „Zvládly jsme už orazítkovat na 28 kg psaní. A rozhodně nejsme u konce,“ říká. Kdo si však myslí, že je nutné jen pohlednice a obálky opatřit velikonočním razítkem, je na omylu. „Práce začíná rozbalením a roztříděním všech psaní, kde si musíme přečíst, kam dotyčný chce psaní zaslat. I to bývá někdy tvrdým oříškem. Například došlý dopis z Kanady byl psán v angličtině, takže jsem si ho musely nejprve přeložit. Vtipné na tom je, že pisatel se snažil i o český překlad a pro jistotu ještě nakreslil, kam chce naše velikonoční razítko umístit,“ vypráví s úsměvem poštmistrová.

Jak uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík, příležitostným razítkem budou pošťačky tisknout až do 22. dubna. Ten zároveň řekl, co je nutné udělat, aby i k vám Velikonoční pošta Kraslice dorazila. „Na pohlednici je nutné napsat adresu toho, komu chcete přání adresovat, a nalepit poštovní známku. Přání pak vložíte do ofrankované obálky, kterou pošlete na adresu Velikonoční pošta, 358 01 Kraslice. Zaměstnanci pošty pohled orazítkují a odešlou adresátovi,“ řekl Vitík.