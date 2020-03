Uskuteční se od 8. do 13. dubna a na rodiče i děti čeká řada překvapení.

Ilustrační foto. | Foto: Monika Šavlová

Už tradičně lidé v Karlových Varech čekají, ba se i sázejí o to, jaké místo zvolí vedení města ke konání trhů. A to vánočních, velikonočních i dalších. Trhy totiž cestují z místa na místo. Po vánočních trzích, jejichž centrum se loni přesunulo na Mlýnskou kolonádu, mění místo i velikonoční. Z dolní části třídy T. G. Masaryka se stěhují před hotel Thermal. Konat se budou od 8. do 13. dubna.