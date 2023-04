Na letošních trzích se prezentuje i charitativní stánek pro nemocnou Toničku. Výrobky v něm jsou od dětí i učitelek z 1. Mateřské školy.

Velikonoční trhy v Karlových Varech | Video: Deník/Jana Kopecká

Až do Velikonočního pondělí mohou lidé navštívit Velikonoční trhy v Karlových Varech, které statutární město pořádá opět ve Smetanových sadech a přilehlém okolí. Součástí je tradiční doprovodný kulturní program, ale i workshop a dílny Domu dětí a mládeže. Výzdobou jsou už podruhé zajíci z dřevěné kulatiny od Lázeňských lesů. I když například na Velký pátek byly trhy doslova v obležení (den před tím byl zájem mizivý), mohou za to především zahraniční turisté. Navíc nabídka ve stáncích je dost chudá, převažuje gastro a pouťové předměty. O tradiční velikonoční výrobky tu člověk téměř nezavadí.

Jeden ze stánků, kde mohou lidé od 7. do 9. dubna zakoupit drobné předměty, byl od 1. Mateřské školy. Ty vyrobily děti ve školkách a mnoho z nich také samotné učitelky. Výtěžek z prodeje půjde pro nemocnou Tonička, která se narodila v 37. týdnu jako dvojče Marušky. "Od začátku bylo zřejmé, že její život nebude snadný. Odmítli jsme se smířit s její diagnózou i s nastalou situací a nastoupili na dlouhou, náročnou cestu, která by mohla dát Toničce šanci prožít důstojný život. Pravidelně několikrát do roka absolvujeme terapeutické cvičení na odborných lékařských pracovištích. Naše Tonička se účastnila také dvoutýdenního neurorehabilitačního pobytu v Liberci. Velkou nadějí pro nás bylo, když byla označená jako vhodný kandidát pro terapii kmenovými buňkami v Bratislavě, kde jsme už dvakrát byli. Jsme opravdu rádi za každý příspěvek, který nám umožní pokračovat v léčbě naší dcerky," vyprávějí rodiče malé Toničky Lenka a Tomáš.

Některé učitelky pomáhají malé Toničce už řadu let. I letos ony samy vyráběly doma mnoho předmětů a tvořily je i s dětmi ve školkách. "Nejde jen o děti a nás, učitelky, ale i třeba kuchařky a pochopitelně také rodiče, kteří vytvořili mnoho výrobků. Dělaly jsme s dětmi například dřevěné záložky do knížek, kalendáře na příští rok, různé věci z keramiky, ale i třeba drobné velikonoční dekorace," říká učitelka z mateřinky v Krymské ulice Marie Tumpachová, která pro charitativní akci Daruj kačku, vem si hračku, vytvořila doma zajímavé přívěšky z pryskyřice.

Lidé mohli výrobky ze školky koupit za jakoukoliv cenu. Všechny vybrané peníze pak půjdou na účet ve prospěch nemocné Toničky.