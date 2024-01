Modernizace heliportu v karlovarské nemocnici, zprovoznění sportovního areálu AC Start v Karlových Varech po jeho modernizaci, otevření nového onkologického centra v Karlových Varech, přestavba zubní kliniky v chebské nemocnici, nový Lázeňský most v Karlových Varech, ale i zahájení rekonstrukce Domu kultury v Ostrově. To je jen hrubý náčrt velkých investic, které budou v roce 2024 stěžejní pro rozvoj Karlovarského kraje. Náklady na jednotlivé akce dosahují mnohdy desítek milionů korun. Vedle toho se budou připravovat i velmi zásadní projektové dokumentace, a to například na Chebský most v Karlových Varech.

„V polovině roku 2024 budou dokončeny projektové dokumentace významných investičních akcí v celkovém objemu 85 milionů včetně DPH. Konkrétně se jedná o společné operační středisko složek Integrovaného záchranného systému, dále o výstavbu budovy Střední uměleckoprůmyslové školy Karlovy Vary, novostavbu budovy Střední školy živnostenské v Sokolově, a také o projekt na rozšíření a prodloužení letištní dráhy na Olšových Vratech, která má být součástí stavby čtvrté etapy modernizace letiště,“ informuje mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.

Pětadvacet milionů bude stát modernizace heliportu v karlovarské nemocnici, která začne v září a má skončit ještě v prosinci roku 2024. Stejnou částku kraj vynaloží i na stavební úpravy pavilonu C v chebské nemocnici, kde vznikne zubní klinika. „Na konci roku bude hotová projektová dokumentace, s pracemi se ale začne až v roce 2025,“ upřesňuje mluvčí Čmoková.

Šest milionů korun bude stát zřízení onkologické ambulance v karlovarské nemocnici, která by se měla otevřít zřejmě na sklonku roku 2024. Ve stejné době by měla také skončit přestavba emergncy centra v chebské nemocnici za 12 milionů.

Zásadní akcí pro Karlovy Vary pak bude v novém roce otevření atletického centra AC Start po jeho kompletní rekonstrukci, které je naplánováno na červen. Modernizace stála přibližně 56 milionů korun, přičemž město na ni získalo dotaci od Národní sportovní agentury ve výši 32 milionů. Běžecký ovál se rozšíří na osm drah, sprinterská rovinka jich bude mít devět. Po obou stranách rovinek budou sektory pro skok do dálky. V severní části plochy vznikne nový sektor pro další disciplíny, jako jsou skok o tyči, hod oštěpem a vrh koulí, v jižní části pak budou sektory pro skok do výšky a hody diskem a kladivem.

„Největší investiční akcí v nadcházejícím roce bude nový Lázeňský most za 45 milionů korun,“ říká mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál. Most spojuje Mlýnské nábřeží s ulicí I. P. Pavlova. „Starý most se zbourá a postaví místo něho nový. Zakázka se musí teprve vysoutěžit, a tak harmonogram prací ještě neznáme,“ dodává Kopál s tím, že daný prostor nebude po nějakou dobu absence mostu spojený.

Město Ostrov letos dokončí výstavbu nové hasičské zbrojnice za 74 milionů, která začala už v roce 2022. Za 75 milionů pak letos zahájí zásadní rekonstrukci Domu kultury. „Během ní se má ze zařízení stát multifunkční kulturní a kreativní centrum se špičkovým scénickým osvětlením a ozvučením velkého sálu. „V budoucnu by tu pak mohly hostovat i soubory, které sem kvůli zastaralé technice jezdit nemohly nebo nechtěly. Brzy budou vyhlášena dvě výběrová řízení na stavební a technologickou část modernizace objektu,“ nastiňuje mluvčí ostrovské radnice Lucie Kubešová, podle níž má být rekonstrukce hotová v září roku 2025.

Cheb má podle jeho mluvčí Simony Liptákové v plánu další etapu rekonstrukce Lesní ulice 27 milionů či rekonstrukci vnitrobloku mezi ulicemi Hradební a Dlouhá za 30 milionů. Na opravy havarijních stavů na školních budovách vyčlenil Cheb v rozpočtu 25,3 milionů. Chystá i dotační projekty, a to nové výukové prostory na 3., 5. a 6. ZŠ za přibližně 100 milionů, rekonstrukce poškozené části střechy Dominikánského kláštera si vyžádá 8,5 milionů a opravu Amerického mostu za 18 milionů korun.

Zástupci Sokolova, pacienti i nemocnice by uvítali i zřízení urgentního příjmu sokolovské nemocnice. Pro něj by bylo vhodné vybudování nového heliportu pro leteckou záchranku. Na společném financování projektové dokumentace se dohodli zástupci obou zúčastněných stran také se společností Penta Hospitals. V minulosti musel Kryštof, což je volací znak letecké záchranné služby, přistávat dokonce až ve vzdálenějším Vintířově. Ten je od sokolovské nemocnice vzdálen zhruba 12 kilometrů. I proto chce Sokolov postavit moderní certifikovaný heliport. Stát by měl zhruba šest milionů korun a bude opět přímo ve městě. Město se tak připojuje tak k iniciativě provozovatelů sokolovské nemocnice, kteří mají v plánu zřídit urgentní příjem za stovky milionů korun.

"V současné době je heliport v areálu Bohemie, kde chceme vybudovat i ten nový. Stát by měl prakticky v těch samých místech, jen o kousek blíže ke garážím. Tím, že se v Sokolově vybuduje nový urgentní příjem v nemocnici, v což věříme, chceme se připojit a postavit nový heliport pro leteckou záchranku. Nabízí se to i v té souvislosti, že v areálu budeme stavět nové příjezdové cesty a parkoviště pro 115 aut," připomíná starosta Sokolova Petr Kubis. Podle jeho slov se už město spojilo s Armádou ČR i Úřadem pro civilní letectví.

Ordinace specialistů, zubař a ve spolupráci s Pentou Hospitals školící středisko pro mladé, začínající lékaře. To jsou další projekty, které by chtěl Sokolov dostat do prázdné budovy, ve které sídlila hygienická stanice. Nemovitost koupilo město vloni za 20 milionů korun.