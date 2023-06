Vysoké teploty vystřídají silné bouřky, které zasáhnou nejprve západ Čech. Místy hrozí přívalové deště doprovázené silným větrem a krupobitím.

Bouřkové mraky. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Antonín Hříbal

Podle meteorologů má být v úterý večer oblačno, od jihozápadu místy přeháňky a bouřky, k ránu na středu ubývání oblačnosti. Nejnižší teploty 18 až 15 °C a to i na horách. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, při bouřce přechodně zesílený jihozápadní. Ale v místech s bouřkou se mohou vyskytnout přívalové srážky nebo kroupy a nárazy větru ojediněle až 25 m/s.

Ve středu pak je možné očekávat polojasno, během dne až oblačno, odpoledne od západu přeháňky a bouřky, místy i silné. Nejvyšší teploty 28 až 31 °C, na horách 23 až 26 °C. Mírný západní vítr 2 až 6 m/s v bouřkách přechodně zesílí.

„Velmi teplý a současně vlhký vzduch nad naším územím bude příčinou pro tvorbu pásů silných bouřek, které budou přes naše území postupovat od západu, od středečního odpoledne do noci na čtvrtek. Bouřky budou provázeny především silnými nárazy větru do 80 km/h, kroupami, krátkými, ale intenzivními srážkami,“ uvádí meteorologové z ČHMÚ.

Ve středu a ve čtvrtek totiž budou velice vhodné podmínky pro vznik i silných bouří. Jak uvádí Meteo Včasné varování: „Tuto situaci sledujeme asi pět dní a hned od samého začátku jsme si řekli, po posouzení všech výstupů modelů, že to opravdu vypadá na velice dynamickou situaci. Pokud se podíváme dnes ráno (Út), tak stále většina modelů naznačuje, že by se mohlo jednat o velice silnou bouři za několik posledních let, kde třeba o supercely nebude nouze.“