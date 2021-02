V očkovacím centru bude připravena čekárna až pro 85 lidí. Příchozí se postupně nechají očkovat u čtyř stanovišť.

„Počítáme s tím, že v očkovacím centru budou dva lékaři, kteří zběžně zjistí aktuální zdravotní stav očkovaného, čtyři administrativní pracovníci pro vyřízení nezbytných formalit a čtyři zdravotníci, kteří provedou samotné očkování. K výbavě očkovacího centra samozřejmě patří nezbytná IT technika a mrazicí box pro uchovávání některých typů vakcín,“ řekl Josef März, krajský zastupitel pro oblast zdravotnictví. S sebou by měli zájemci o očkování mít osobní doklady a vyplněný informovaný souhlas se zdravotním výkonem, který bude k dispozici na místě. Kdo si ho chce vyplnit předem, může. Formulář si lze stáhnout a vyplnit na krajském očkovacím webu.

Na začátku března se kromě lidí starších 80 let budou moci do centrálního rezervačního systému na očkování registrovat také občané 70+. Systém se na začátku března otevře rovněž pro pedagogy, kteří od MŠMT dostanou unikátní přístupové kódy pro registraci.

Informace o očkování a všech očkovacích místech v kraji najdou zájemci opět na krajském očkovacím webu.

„Otevřením očkovacího centra plníme další krok, který jsme si stanovili v naší krajské očkovací strategii. Současná situace v regionu ohledně přetížených nemocnic je stále velmi vážná. Proto bychom byli rádi, kdyby zájemců o očkování bylo co nejvíce,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Prostory poskytlo město, vybavení zafinancoval kraj a fungovat bude centrum pod hlavičkou Karlovarské krajské nemocnice. V provozu bude očkovací centrum od pondělí do pátku od 14 do 18 hodin, v sobotu od 9 do 14 hodin. Závisí to ale na dostatečných dodávkách vakcín od státu a na zájmu obyvatel kraje.

„Chodí pravidelné závozy od firmy Pfizer. V tomto týdnu to byla tři plata, jedno plato navíc svezeme v pondělí z nemocnice Bulovka. AstraZeneca, která měla přijít v tomto týdnu v počtu 1700 zatím nedorazila. Přijde v počtu 900 a to v pátek, sobotu nebo pondělí. A vakcína od firmy Moderna má prozatím výpadek a nemáme přesné avízo, kdy by měla dorazit,“ upřesnil März.

Následovat bude otevření očkovacích center v Sokolově a Chebu.