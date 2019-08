Investor, společnost Sedlec Invest z Chebu, tam hodlá během dvaceti let postavit domy s kapacitou přibližně devíti set bytů. Investice je předběžně vyčíslena na stamiliony korun, ovšem celkový rozpočet není podle investora zatím uzavřen.

Dosud malebný Sedlecs převážně zástavbou rodinných domů tak rozšíří a změní obrovská výstavba šestipodlažních domů, která v Karlových Varech zatím nemá obdoby.

Podle manažerky Barbory Zajíčkové se už začaly hloubit základy pro první bytový dům. „Chtěli bychom ho postavit do dvou let a lidem nabídnout 47 bytů. V první etapě plánujeme postavit tři bytové domy s kapacitou 217 bytů. Je to investiční bydlení určené pro mladé rodiny. Osmdesát procent bytů bude o velikosti dva plus či tři plus kuchyňský kout, k dispozici budou také ateliéry, podzemní garáže a parkovací místa,“ uvedla Zajíčková.

Druhá etapa výstavby zahrnuje další domy s téměř sedmi set byty. Celkem by takv projektu Byty Sedlecká, jak se nyní nazývá, původně to byly Královské louky, postavilydomy s přibližně devíti sty byty.

„Jedná se o projekt v ojedinělé lokalitě s výjimečným rozsahem. Celková výměra pozemků je 116 000 m2. Výměra parcel pro stavbu je 93 000 m2. Park je velký 23 000 m2. Na projekt už bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Územní rozhodnutí řeší stavby dopravní a technické infrastruktury,“ stojí v internetové nabídce investora.

Podle Zajíčkové počítá ambiciozní výstavba i se službami. „Předběžně jednáme s jedním řetězcem, který by tam postavil svou prodejnu,“ doplnila manažerka.

Helena Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu, uvedla, že stavebník v současné době disponuje územním rozhodnutím pro stavbu čtyř domů. „Stavební povolení má zatím k jednomu domu se 47 bytovými jednotkami,“ uvedla mluvčí. V Sedlci se pracovalo už od jara. Město právě dokončilo výstavbu chodníku mezi Růžovým vrchem a Sedlecem za 6,5 milionu korun. „A protože na realizaci chodníku měl zájem i investor bytového komplexu, tedy společnost Sedlec Invest, dohodli jsme se s ním i na finančním podílu. Bude činit zhruba milion korun. Finanční podíly městaa společnosti Sedlec Invest byly stanoveny vzájemnou dohodou na základě rozvahy o tom, v jaké míře bude chodník sloužit pro veřejnou potřebu a v jaké míře je důležitý pro realizaci bytového komplexu, zejména co se týče sjezdů, přístupu a nutného přesunu zastávky městské hromadné dopravy,“ vysvětlila mluvčí Kyselá. Finanční podíl Sedlec Invest bude podle ní uhrazen na účet města ve třech pravidelných ročních splátkách. „Každá ve výši 350 000 korun bez DPH, přičemž první je splatnáv termínu do jednoho roku od realizace, to znamená do uvedení stavby do provozu,“ doplnila mluvčí.

Podle náměstka Petra Bursíka (ODS) vedení města výstavbu nových bytů vítá. “Bude ale záležet na tom, zda ceny bytů budou pro lidi finančně únosné. Pokud to tak bude, pak je to dobře. Projektovou dokumentaci jsem ale zatím neviděl,“ uvedl.