Zároveň pogratulovala Janě Mračkové Vildumetzové, že obhájila svůj dosavadní post poslankyně a starostce Sokolova Renatě Oulehlové, nově zvolené poslankyni za Karlovarský kraj. Ale dodala, že republikově je zapotřebí ctít a respektovat vítěze voleb i přesto, že lidé mohou mít i jiný názor. "Mrzí mě také politický tah ve stylu spletence více stran v jednu koalici, který bude mít za důsledek jistě složitější vyjednávání. Věřím, že i nová vláda bude i přes zmíněné možné komplikace sestavena co nejdříve. Zároveň gratuluji všem, kteří ve volbách uspěli," doplnila primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová.

„Jsem velmi ráda, že letošní volební účast byla tak vysoká s ohledem na přetrvávající covidovou situaci. S výsledkem voleb jsem však spokojena, už i proto, že se za náš kraj dostalo do poslanecké sněmovny pět kandidátů a tito poslanci tak mohou prosazovat zájmy našeho kraje," uvedla primátorka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.