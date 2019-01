Merklín – Dobrá spolupráce mezi lidmi, několik povedených projektů i plány do budoucna. To jsou jen některé atributy, které udělaly z Merklína vítěze soutěže Vesnici roku v Karlovarském kraji.

„Jsem velmi rád, že letos se do soutěže přihlásilo o deset obcí více než v minulém roce, tedy třicet. To je velmi dobré protože se snažíme obce podporovat co nejvíce,“ uvedl při předávání ceny v Merklíně Josef Novotný, hejtman Karlovarského kraje.

Výhra udělala starostovi Merklína Josefu Níčovi velkou radost. „Myslím, že jsme u odborné komise uspěli díky naší koncepční prací a také aktivitou místních občanů, sdružení a dalších lidí. Nejvíce se podle mě komisi líbil vzhled Merklína a také kultura v obci,“ zhodnotil Josef Níč.

Merklín si vítězstvím zajistil postup do celostátního kola. „Celostátní komise dorazí koncem srpna, aby si naší obec prohlédla. Bylo by pěkné uspět i v rámci celé republiky,“ přál si starosta.

Ten má plány i do budoucna. „Záleží samozřejmě na volbách, ale v budoucnu bychom chtěli ještě zvýšit turistický ruch v obci, připravujeme společně s Abertamami sjezdovku na Plešivci, opravu fotbalového hřiště. Spousta věcí je potřeba a chceme je udělat,“ přislíbil merklínský starosta Níč.

Mezi dalšími oceněnými obcemi byla například Horní Blatná, Sadov, Krajková, nebo Otovice. „Dostali jsme čestné uznání za obnovu psího hřbitova. Moc si toho vážíme a děkujeme práci našim nadšencům z obce,“ řekla starostka Stefana Švecová.