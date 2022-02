"Příliš jsme se neposunuli. Pomoc přislíbila řada politiků, ale efekt zatím není. V současné době se snažím obnovit jednání. Podporu města Ostrova a Karlovarského kraje máme, ale to nám pro záchranu památky nepostačuje. Klíčový je postoj ministrů, vlády a poslanců. Ti v nejbližší době rozhodnou o dalším osudu Národní kulturní památky věže smrti, Muzea III. odboje, který jsme museli do areálu přestěhovat z Příbrami, a v neposlední řadě i o samotné existenci spolku, který do loňského roku byl financován z dotace ze státního rozpočtu," říká předseda KPV Petr Dub, který sám hrůzy pracovních táborů nezažil, ale jeho otec a děda ano.

Přiznává, že problém je i někde jinde. Není totiž žádným tajemstvím, že v konfederaci vládnou rozpory mezi jednotlivými skupinami. "Bohužel, je to tak. Spory uvnitř konfederace nejsou právě dobrou vizitkou a způsobují nenapravitelné škody," konstatuje předseda organizace. Organizace stárne, Petr Dub je jedním z těch, kteří přebírají otěže po svých předcích, jež komunistickými lágry prošli.

KPV nemá své žádné příjmy a je tak odkázána jen na státní dotace. Dub i přes nepříznivou finanční situaci státu doufá, že také letos dostanou svůj příspěvek. "Abychom mohli předávat odkaz toho, co se tu v 50. letech dělo, potřebujeme lidi a potřebujeme i peníze. Našim cílem je proto nenechat toto poselství padnout. Hodně by nám v tom pomohli noví členové," pokračuje Dub.

Role státu je proto pro konfederaci podstatná, neobejde se bez ní, protože ze vstupného nutnou rekonstrukci objektu nezaplatí. Na památce byla opakovaně opravena střecha, jenomže do ní stále zatéká. Vloni se také podařilo zpevnit přístupovou cesta, zavedla se elektřina i voda, obnovily se toalety. To je ale pro záchranu památky na seznamu UNESCO velmi málo. "Předchozí vedení připravovalo převod památky pod hlavičku Národního památkového ústavu. Pokud by to věci prospělo, osobně bych se tomu nebránil," poznamenává předseda KPV.

18. února se v Ostrově koná referendum, v němž lidé rozhodnou o podobě hal v areálu Panattoni, který s Věží smrtí sousedí. Jednou z výhrad i památkářů z krajského úřadu je, že hala o výšce 22 metrů by mohla památku zastínit. "My k záměru firmy souhlas nedávali, to se stalo ještě za bývalého vedení. Faktem je, že firma odhalila okolí věže, která je tak nyní vidět z dálky. Nyní budeme pokračovat v započatých jednáních s Panattoni. Chtěli bychom s ní řešit i možnost odkoupit část pozemku, na němž bychom chtěli instalovat maketu uranové vlečky," dodává Dub s tím, že právě odvoz uranu má být součástí vizualizace, která bude součástí nové výstavy. Měla by být otevřena na letošním Jáchymovském pekle.